A un mese e mezzo di distanza dalla fine di Sanremo 2025, le canzoni in gara al Festival raggiungono 1 milione di unità digitali certificate.

Grande traguardo per Sanremo 2025

È trascorso ormai un mese e mezzo dalla finale di Sanremo 2025, tuttavia si sta ancora parlando dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana e del grande successo che Carlo Conti ha portato a casa. Ma non solo. Anche gran parte dei Big in gara alla kermesse sono sulla bocca di tutti e di certo il pubblico sta continuando ad ascoltare senza sosta le canzoni che gli artisti hanno proposto sul palco dell’Ariston. Oggi come se non bastasse la manifestazione ha raggiunto un nuovo traguardo.

Con le ultime certificazioni FIMI arrivate nella giornata di lunedì 31 marzo, le canzoni in gara al Festival raggiungono 1 milione di unità digitali certificate. Proprio il brano vincitore della kermesse, Balorda nostalgia, ha vinto il Disco di Platino per aver superato le 200mila copie vendute. Ma non solo. La cura per me, Battito, Volevo essere un duro, Incoscienti giovani, Cuoricini, Fuorilegge, La mia parola e La tana del granchio sono state tutte certificate Oro per aver superato le 100mila unità.

Grande successo dunque per i brani di Sanremo 2025, che stanno ancora facendo cantare e ballare tutto il pubblico. Di certo anche Carlo Conti può ritenersi pienamente soddisfatto delle scelte fatte e degli artisti che ha portato in gara quest’anno alla kermesse musicale.

Il pubblico intanto attende con ansia la partenza dell’Eurovision Song Contest 2025. Come è noto, a seguito della rinuncia di Olly, sarà Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro a rappresentare l’Italia alla manifestazione europea e noi tutti facciamo il tifo per il giovane artista. Ma cosa accadrà e come se la caverà il cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.