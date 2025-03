Alessia Marcuzzi è stata ospite di Domenica In e ha commentato per la prima volta le dure critiche ricevute dopo la sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2025.

Mara Venier ha accolto Alessia Marcuzzi nello studio di Domenica In e la seconda ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo nuovo programma “Obbligo o verità” e ha parlato della sua carriera. Tra gli argomenti trattati anche la co-conduzione al Festival di Sanremo 2025, momento in cui la Marcuzzi ha suscitato diverse critiche.

Mara ha introdotto il discorso affermando: “Hai fatto un festival di Sanremo con grande ironia“. Per la prima volta, l’ospite ha replicato a tutto ciò che gli utenti del web hanno detto su di lei:

“La fatto con autenticità, sono stata me stessa, sono stata come mi vedete qui. A volte sono anche troppo scanzonata, ma non 24 ore al giorno. Mi sentivo bene, dietro le quinte ci divertivamo e c’era un bel clima”.

Alessia Marcuzzi ha spiegato che non dà mai troppo peso a ciò che dicono di lei dal punto di vista lavorativo perché ognuno ha diritto alla propria opinione. Poi ha rivelato di non avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto sui social alcune persone sostenevano anche se ironicamente:

“Sono stata molto criticata per questo mio modo di fare a Sanremo. Ma ci tengo a precisare una cosa. Per me le critiche sono fondamentali, infatti non replico mai perché ognuno la pensa come vuole.

C’è stata una cosa che mi è dispiaciuto ma me l’hanno riferita perché mi ero protetta subito dopo. Sul web dicevano che sembravo drogata però non ho mai fumato in vita mai, sfido chiunque a dire il contrario”.

Speriamo che questo capitolo per Alessia Marcuzzi si sia chiuso definitivamente e possa proseguire il suo percorso professionale con serenità.