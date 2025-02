I concorrenti veterani del Grande Fratello hanno avuto la possibilità di lasciare la casa per una giornata di relax all’esterno

Grande Fratello ha preparato una sorpresa per alcuni inquilini. I veterano hanno avuto la possibilità di lasciare la casa per una giornata di relax fuori quelle mura.

Grande Fratello, giornata speciale fuori dalla Casa per alcuni concorrenti

Anche quest’anno il Grande Fratello ha deciso di concedere un momento di relax ai suoi inquilini veterani, regalando loro una giornata speciale fuori dalla Casa.

Come accaduto nella scorsa edizione, alcuni concorrenti hanno avuto l’opportunità di staccare dalla routine del reality e godersi qualche ora di benessere lontano dalle telecamere.

A godere di questo regalo sono Amanda, Mariavittoria, Tommaso, Shaila, Lorenzo, Javier, Alfonso e Giglio. Parliamo degli inquilini entrati nel programma a settembre (fatta eccezione per Alfonso), e mai usciti. Helena, Iago e Jessica, infatti sono rimasti in casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Questa mattina i concorrenti citati hanno letto un comunicato che li invitava in tugurio, senza tante altre spiegazioni. Una volta lì hanno visto comparire sul led una scritta, hacker attack, e poi una voce camuffata ha esordito:

“Avete pochi secondi per scappare. Uscite subito.“

A quel punto, il led davanti a loro si è aperto e Amanda, Mariavittoria, Tommaso, Shaila, Lorenzo, Javier, Alfonso e Giglio hanno lasciato la casa del Grande Fratello, all’avventura.

Stando a quanto riportato da alcune testimonianze sul web, i concorrenti avrebbero trascorso le ultime ore in una lussuosa spa ad Ostia, la stessa struttura scelta lo scorso anno per la medesima iniziativa.

L’esperienza, come detto riservata esclusivamente agli inquilini veterani e non ai ripescati, rappresenta un’occasione unica per i concorrenti che da mesi vivono chiusi nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo settimane di tensioni, strategie e dinamiche di gioco, poter godere di un momento di relax totale è senza dubbio un regalo gradito, che potrebbe influire positivamente sul morale dei concorrenti, almeno di quelli premiati.

Alcuni rimasti in casa, infatti, non si stanno vivendo benissimo queste ore. Helena ha paventato immediatamente una certa insofferenza a doversi separare da Javier, non sapendo quale sarebbe stato il suo destino e quello degli altri.

Anche Chiara ad un certo punto ha dichiarato di sentire la mancanza di Alfonso. Le due sono effettivamente le uniche separate dalla rispettiva dolce metà. Le altre coppie, infatti, hanno potuto godersi insieme la spa.

Ora resta da capire se sarà successo qualcosa di interessante in queste ore fuori dalla casa che potrebbero scombussolare gli equilibri già precari.

Nelle prossime ore dovrebbe uscire qualche breve contributo sulle pagine social ufficiali di Grande Fratello e forse giovedì in puntata verrà mostrato qualcosa di inedito anche agli altri concorrenti.