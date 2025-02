Rivelata la scaletta e l’ordine di uscita dei Big della terza serata del Festival di Sanremo 2025: ecco come si esibiranno i cantanti

Poco fa è stata rivelata la scaletta con l’ordine di uscita dei Big della terza serata del Festival di Sanremo 2025: ecco come si esibiranno i cantanti.

La scaletta di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 è finalmente iniziato e solo ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della kermesse musicale. Anche stavolta la manifestazione ha raggiunto ascolti record, sfiorando quasi i 12 milioni di telespettatori, con uno share pari al al 60,1%. Grandi numeri per Carlo Conti, che in questi mesi ha lavorato duramente e senza sosta.

Poco fa, con un certo ritardo rispetto ai giorni precedenti, è stata rivelata la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 e l’ordine di uscita dei Big. Stasera a salire sul palco saranno i restanti 14 Big in gara che non si sono esibiti ieri sera, i quali riproporranno le rispettive canzoni. Ecco dunque come si esibiranno gli artisti:

Clara

Brunori Sas

Sarah Toscano

Massimo Ranieri

Joan Thiele

Shablo feat Guè, Joshua, Tormento

Noemi

Olly

Coma Cose

Modà

Tony Effe

Irama

Francesco Gabbani

Gaia

Grande attesa anche per Duran Duran, che tornano a Sanremo dopo esattamente 40 anni e a suonare con loro ci sarà anche Victoria De Angelis, chitarrista dei Maneskin.