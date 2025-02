Grande successo per il Festival di Sanremo 2025! Poco fa infatti sono stati rivelati gli ascolti della seconda puntata della kermesse musicale, che ancora una volta non hanno deluso le aspettative.

Quanto ha totalizzato la seconda puntata di Sanremo 2025

Siamo entrati nel vivo del Festival di Sanremo 2025 e solo ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della 75esima edizione della kermesse musicale. Nel corso della diretta non sono mancate le emozioni e abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Si sono infatti subito svolte le semifinali delle Nuove Proposte, che hanno visto scontrarsi Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre. Ad avere la meglio sono stati proprio i due cantautori, che stasera si sconteranno nella finalissima.

In seguito è partita la gara dei Big e a salire sul palco sono stati 15 dei 29 artisti della manifestazione. Al termine della diretta è stata poi mostrata la classifica generale provvisoria, con i nomi dei 5 favoriti. Il pubblico da casa, che ha votato per tutta la serata, ha scelto di premiare Giorgia, Achille Lauro, Simone Cristicchi, Fedez e Lucio Corsi.

Poco fa intanto sono stati rivelati gli ascolti della seconda puntata di Sanremo 2025, che ancora una volta non hanno deluso le aspettative. Dopo il successo incredibile del primo appuntamento, ieri la kermesse ha totalizzato ben 11.700.000 telespettatori e il 64,5% di share. I dati del Festival dunque continuano a crescere. Lo scorso anno infatti la seconda puntata aveva raggiunto 10.361.000 spettatori, con uno share pari al 60,1%.

Grande successo dunque per Carlo Conti, che può ritenersi più che soddisfatto del lavoro impeccabile svolto in questi mesi. Stasera nel mentre andrà in onda il terzo appuntamento, durante il quale a esibirsi saranno i restanti 14 Big in gara.