Sanremo

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Nelle ultime ore sono emersi i nomi dei presunti conduttori e del presunto direttore artistico di Sanremo 2025, che prenderebbero il posto di Amadeus qualora il presentatore decidesse di non tornare al timone del Festival.

Le indiscrezioni su Sanremo 2025

Nonostante l’edizione 2024 non sia ancora ufficialmente partita, in queste settimane si sta già discutendo del Festival di Sanremo 2025. Come sappiamo infatti Amadeus ha annunciato da tempo che questo con ogni probabilità sarà il suo ultimo anno al timone della kermesse. Tuttavia i vertici Rai sembrerebbero essere intenzionati a proseguire la collaborazione col conduttore, che ha così fatto sapere che dopo la finale cercherà di ragionare con i vertici della rete pubblica per capire il da farsi.

Sul web naturalmente è già partito il toto nome in merito al possibile sostituto di Amadeus, ma tuttavia al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Nelle ultime ore però un nuovo pettegolezzo sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A intervenire è stato infatti il settimanale Chi, che ha fatto i nomi non solo dei possibili conduttori di Sanremo 2025, ma anche del presunto direttore artistico. Qualora infatti Amadeus non dovesse tornare al timone del Festival, la direzione della kermesse, come si legge, potrebbe tornare a Carlo Conti. Ma non è finita qui. Secondo la rivista infatti la conduzione potrebbe essere affidata a due dei volti più discussi del momento: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di indiscrezioni e non c’è alcuna certezza in merito al fatto che le cose vadano proprio in questo modo. Non è da escludere infatti che Amadeus, dopo le trattative, possa decidere di rimettersi in gioco ancora una volta e di tornare così a prendere in mano le redini del Festival.