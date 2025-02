Dopo il Festival di Sanremo 2025 tornano i gossip su Giulia De Lellis e Tony Effe. Stando alle voci di corridoio tra i due ci sarebbe “maretta” e qualche “incomprensione” di troppo che starebbe minando il loro rapporto.

Maretta tra Giulia De Lellis e Tony Effe?

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe non è di certo un mistero. I due ormai da tempo sono usciti allo scoperto e anche durante il Festival di Sanremo 2025, l’influencer è sempre stata al suo fianco, anche durante la conferenza stampa in sala con i giornalisti. Sintomo dunque di quanto questa loro relazione sia importante.

Nonostante i due si mostrino sempre più affiatati e innamorati, c’è chi continua a insinuare ci siano “marette e incomprensioni” tra Giulia De Lellis e Tony Effe. A parlare di questo è il settimanale Oggi, che è tornato a parlare della coppia. E l’ha fatto destando sospetti sulla forza del loro rapporto. In base a quanto riferito dalla rivista, di cui ovviamente non abbiamo di certo conferme, pare che i due stiano attraversando degli alti e bassi nella loro love story che tanto ha attirato l’attenzione del pubblico.

“Marette e incomprensioni e una reciproca gelosia che porta a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto”, questo quanto scritto dal giornale sulle proprie pagine a proposito di Giulia e Tony.

Ma non solo perché sempre secondo quanto si apprende sarebbero emersi anche dei motivi di tale discussione. In base a quanto si leggere parrebbe che Giulia De Lellis avrebbe il desiderio di diventare mamma, un qualcosa che sogna, ma che pare non rientrare a oggi nei piani del cantante, attualmente focalizzato sulla sua carriera musicale.

Un pettegolezzo che al momento non trova alcuna conferma né da parte di Giulia De Lellis né da Tony Effe, entrambi intenzionati a proteggere quanto più possibile il loro rapporto.