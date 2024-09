Stando alle indiscrezioni, Serena Rossi sarebbe in trattative come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025

In queste settimane proseguono i preparativi per Sanremo 2025 e solo nelle ultime ore è arriva notizia che Serena Rossi sarebbe in trattative per ricoprire il ruolo di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

Nuove indiscrezioni su Sanremo 2025

Proseguono i preparativi per Sanremo 2025. Come tutti sappiamo la prossima edizione del Festival, che vedrà la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, andrà in onda il prossimo febbraio e ormai si iniziano a definire i primi dettagli. Proprio in queste settimane il presentatore ha iniziato ad ascoltare i brani candidati per la manifestazione e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Solo a dicembre tuttavia sapremo chi saranno i Big che saliranno sul palco dell’Ariston, nonostante in rete ci siano numerose indiscrezioni.

Conti nel frattempo sta anche valutando i nomi che lo affiancheranno nel corso delle 5 serate del Festival della canzone italiana e di certo potrebbero esserci grandi sorprese. Solo di recente è infatti spuntato il nome di Alessia Marcuzzi, che al momento sta proprio lavorando con Carlo a Tale e Quale Show. In attesa di saperne di più però in queste ore è arrivata una nuova voce di corridoio, che sta già facendo discutere.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, sembrerebbe che Serena Rossi sia in trattative per ricoprire il ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2025. Anche l’artista in passato ha avuto modo di lavorare con Carlo Conti a Tale e Quale, vincendo addirittura il programma. Di certo dunque in molti sarebbero più che soddisfatti di ritrovare Serena sul palco dell’Ariston.

Attualmente però vi ricordiamo che si tratta ancora di voci di corridoio e come sempre vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze. Solo nelle settimane a venire arriveranno infatti annunci ufficiali da parte della Rai e di Conti, che di certo non deluderanno le aspettative.