Presto Serena Rossi sarà a teatro con SereNata a Napoli, uno spettacolo dedicato alla sua città. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date e biglietti del tour.

Serena Rossi torna a teatro

L’aveva promesso, Serena Rossi e ha mantenuto la parola. Appena 3 giorni fa l’attrice ha pubblicato un video sui social, con una data da tenere a mente: il 15 ottobre. È ieri è arrivata la big news!

Presto Serena Rossi sarà a teatro e lo farà con un primo show ideato interamente da lei. Tra racconti e musica, l’attrice porta in scena un progetto tutto suo, dedicato alla sua città: Napoli. Non per niente infatti, lo spettacolo teatrale si chiama “SereNata a Napoli”.

Sui social Serena Rossi ha reso nota la notizia in un post e queste belle parole, che confermano il legame stretto con la sua città:

«Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. “SereNata a Napoli” è un atto d’amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive. Vi racconterò ogni passo di questo incredibile viaggio, in attesa di incontrarvi tutti a teatro».

C’è da dire peraltro che ultimamente Serena Rossi è stata accostata con grande insistenza al Festival di Sanremo 2025. Il settimanale Oggi ne ha lanciato l’indiscrezione su una possibile trattativa nel ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Al momento però tutto tace e non si hanno news a riguardo. Se fosse vero, però, si tratterebbe di un bel colpaccio da parte del presentatore e direttore artistico.

Ma torniamo allo spettacolo. C’è grande entusiasmo per il progetto di Serena Rossi a teatro. Quali sono le date del tour? Dove si esibirà?

Al momento ancora non sono disponibili, ma come dichiarato dall’artista presto arriveranno tutte le informazioni sui biglietti e location.

Fermento e gioia tra il pubblico per il primo show di Serena Rossi a teatro. E voi andrete a vederla?