Tutti pazzi per il jingle di Sanremo 2025. Sapete chi l’ha scritto e lo canta? Ecco cosa sappiamo e chi l’ha realizzato. Spoiler: il suo nome è tra i più importanti della musica italiana!

Sanremo 2025, tutti pazzi per il jingle

Sapevamo che il solito jingle del Festival sarebbe cambiato e qualcuno aveva un po’ il timore. Eppure il brano scelto per Sanremo 2025 ha sbalordito tutti ed è già diventato una vera e propria hit! Ma sappiamo chi l’ha scritto?

LEGGI ANCHE: Tony Effe indossa a Sanremo lo stesso abito di Sangiovanni

A firmare questo pezzo per Warner Music Italia è Gabry Ponte, uno dei dj e producer più ascoltati e apprezzati al mondo. Il pezzo (disponibile su tutte le piattaforme digitali) si chiama “Tutta l’Italia (Sanremo 2025)”. Ed è stato scelto appunto come brano per celebrare questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sui social lo stesso Gabry Ponte ci ha tenuto a spendere due parole a riguardo, spiegando un po’ com’è nata l’idea e il lavoro che c’è stato dietro per realizzare la canzone:

«Tutta l’Italia (Sanremo 2025)» fonde il folklore italiano – si sentono strumenti tradizionali come mandolino, tamburello e fisarmonica – con la musica elettronica per trasmettere l’essenza del nostro Paese. Un viaggio sonoro in cui non mancano richiami a vecchi successi italiani.

«Era da tanto che non pubblicavo una canzone in italiano – ha scritto il producer sul suo profilo Instagram -, e dopo avervi sentito cantare in migliaia nei palazzetti ho sentito il bisogno di tornare con un disco per voi, per TUTTA L’ ITALIA. Eccolo è vostro».

Miliardi di stream globali e ascolti mensili su Spotify, tanti premi vinti, Gabry Ponte in questi anni ha scalato le classifiche mondiali, vendendo più di 8 milioni di copie. Insomma un successo dopo l’altro che ne conferma lo spessore.

Il producer è famosissimo non solo in Italia, dove ha fatto la storia, ma lo è anche in altri Paesi del mondo. Pensiamo per esempio alle tantissime date realizzate in 13 Paesi, radunando oltre 1 milione di persone. Lo scorso anno ha anche festeggiato i suoi primi 25 anni di carriera con un tour che ha toccato alcune delle tappe più importanti in Italia e ha registrato sold out ovunque. Ora nel 2025 ha segnato un nuovo record con “Tutta l’Italia (Sanremo 2025)”, che si prepara a essere una hit!

Solo nel 2024 Gabry Ponte, prima di spopolare con il brano sanremese, si è occupato di produrre degli altri brani importanti. Pensiamo per esempio a «Save Me» con Steve Aoki e Kel, giusto per citarne una. Ma le soddisfazioni per il dj non finiranno di certo qui. Il prossimo sabato 28 giugno 2025 infatti Gabry Ponte sarà il primo dj della storia che avrà l’onore di esibirsi sul palco di Stadio San Siro di Milano. Avanti tutta!