Ieri sera, durante la prima serata serata del Festival di Sanremo 2025, Tony Effe ha sfoggiato un meraviglioso abito bianco, che ha conquistato il web. Non tutti però ricordano che lo scorso anno a essere vestito esattamente allo stesso modo era stato Sangiovanni.

L’abito di Tony Effe

Grandi emozioni ieri sera al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della prima puntata della kermesse musicale infatti a salire sul palco è stato anche Tony Effe, che ha sorpreso tutto il pubblico. Da settimane, come è noto, si parla della partecipazione del rapper alla kermesse musicale e in molti si sono chiesti per molto tempo come l’artista romano ci avrebbe stupito. In occasione della sua prima partecipazione al Festival, Tony ha presentato la canzone Damme ‘na mano, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il brano, che è dedicato alla sua città natale, ha sonorità totalmente diverse rispetto a quelle a cui ci ha abituati in passato il rapper. Il pezzo è di certo una piacevole sorpresa e senza dubbio nelle settimane a venire farà molto discutere. Nel mentre però ieri sera qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto.

In occasione della prima esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2025, Tony Effe ha deciso di sfoggiare un meraviglioso abito bianco. Il rapper ha anche optato per un look inedito, scegliendo di coprire i suoi tatuaggi. L’outfit ha naturalmente conquistato fin dal primo momento il pubblico, tuttavia alcuni attenti utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Tony infatti era vestito esattamente allo stesso modo di un Big in gara al Festival lo scorso anno. Di chi parliamo? Nientemeno che di Sangiovanni.

Naturalmente si sarà trattata di una semplice casualità ma il dettaglio ha fatto sorridere tutti gli utenti sui social.