A un giorno dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, cambia la classifica degli scommettitori. Ecco chi potrebbe vincere ora.

Chi vincerà Sanremo 2026?

Mancano poco più di 24 ore alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e tutto è pronto per la prima serata. I 30 Big in gara intanto si stanno preparando al meglio per non deludere le aspettative e il pubblico attende con ansia di ascoltare per la prima volta i brani in gara.

In rete intanto si parla già del possibile vincitore e, come da tradizione, a intervenire sono stati anche gli scommettitori. In questi mesi, più volte i bookmakers sono intervenuti e hanno stilato una classifica provvisoria con le quotazioni degli artisti in gara. Adesso, a distanza di un giorno dalla partenza del Festival, la situazione si è ribaltata e la classifica è nuovamente cambiata.

Ma chi potrebbe vincere dunque Sanremo 2026 secondo gli scommettitori? Andiamo a scoprirlo. Stando agli utenti di Eurobet, ad avere meno chance di trionfare sarebbero Samurai Jay, LDA e Aka7ven ed Elettra Lamborghini, tutti quotati a 251.00.

Ma chi c’è invece nelle prime cinque posizioni?

Le prime cinque posizioni

Gli scommettitori, che in queste settimane hanno preso in considerazione diversi fattori, si sono espressi anche sulle prime possibili posizioni. Ma chi c’è dunque in cima alla classifica dei potenziali vincitori di Sanremo 2026?

Al quinto posto troviamo a sorpresa Ditonellapiaga, quotata a 16.00. Salendo, troviamo a pari merito Tommaso Paradiso e Sayf, quotati a 7.50. Al secondo posto troviamo invece Fedez e Marco Masini, quotati a 6.00. In prima posizione c’è Serena Brancale, quotata a 2.85.

Per gli scommettitori dunque potrebbe essere proprio la voce di Anima e core a vincere Sanremo 2026. Non sono esclusi tuttavia colpi di scena dell’ultimo momento e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle.

