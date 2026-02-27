Due cantanti del Festival di Sanremo 2026 sarebbero stati coinvolti in una furiosa lite e il motivo sarebbe davvero assurdo. Scopriamo insieme cosa sarebbe successo a riguardo.

Sanremo 2026, furiosa lite tra due cantanti?

Nella terza puntata del podcast Non prendete appunti, condotta da Niccolò e Tiziano Cedroni, è emerso che due cantanti di questo Festival di Sanremo 2026 avrebbero litigato in questi giorni. Stando a quanto spifferato il motivo avrebbe dell’incredibile. Ma cosa è successo secondo i pettegolezzi?

La presunta lite tra i big: il motivo

Per quale motivo ci sarebbe stata questa presunta lite tra i big di Sanremo 2026? I protagonisti in questione si sarebbero contesi la posizione centrale della scaletta in una delle serate, che sarebbe quella in cui arriva il maggior numero di ascolti.

“In queste ore però ho saputo una cosa davvero forte. Due cantanti, un uomo e una donna, presenti a Sanremo, sono stati in beef (scontro) perché entrambi volevano essere posizionati al centro della scaletta, perché è l’ora in cui ci sono più ascolti.

Il massimo dello share infatti arriva poco prima di metà serata. Quindi questi due sono stati in beef perché volevano la stessa cosa. Perché se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti. Dalle mie fonti ho saputo i nomi di questi due cantanti, posso dire però che entrambi si sono esibiti molto bene. Comunque sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile”.

Questo dunque quello che sarebbe accaduto tra i protagonisti di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: chi sono i Big coinvolti?

Ma chi sarebbero dunque i big coinvolti in questa lite a Sanremo 2026?

I podcaster non hanno voluto rivelare i nomi dei cantanti che sarebbero stati chiamati in causa e nonostante non ci siano conferme ufficiali, l’argomento ha già attirato l’attenzione del web.

Molti utenti infatti ne stanno discutendo facendo varie supposizioni, ma non vi sono certezze per il momento. Chissà cosa si riuscirà a scoprire!

