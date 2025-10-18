Dopo l’indiscrezione di Adnkronos su un possibile duetto a Sanremo 2026 tra Marco Masini e Fedez, il cantautore toscano si è esposto un’intervista. Ci sarà o no la collaborazione? Ecco cosa ha detto l’artista a riguardo.

Marco Masini sul duetto con Fedez a Sanremo 2026

Si accendono già i riflettori su Sanremo 2026, e tra le indiscrezioni che stanno circolando in queste settimane, una in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati: un possibile duetto tra Marco Masini e Fedez sul palco dell’Ariston. A lanciare l’indiscrezione è stata Adnkronos, che ha stilato una lista di nomi “papabili” per la prossima edizione del Festival diretto da Carlo Conti.

L’ipotesi è nata dopo la serata dei duetti dell’ultima edizione, dove Fedez ha chiesto a Marco Masini di condividere con lui il palco cantando insieme “Bella stronza”, reinterpretata con delle barre inedite del rapper. Una performance che aveva sorpreso il pubblico e lasciato intravedere una certa intesa artistica tra i due.

Ma adesso? Ci saranno delle possibilità? A far chiarezza è arrivato direttamente Marco Masini, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, firmata da Mattia Marzi.

Alla domanda se è vero che hanno mandato una canzone insieme a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo 2026, Masini ha risposto con una battuta:

“Quando c’è di mezzo Carlo Conti, veniamo subito tirati in ballo io, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni (ride).”

Poi, però, il cantautore ha aggiunto qualcosa di più concreto: “Con Fedez abbiamo lavorato bene e trovato una bella sintonia. Il resto non si può ipotizzare.”

E per i fan che sperano in un’altra collaborazione a breve termine, Masini ha rivelato un dettaglio interessante: “Il 24 forse sarà mio ospite al concerto a Milano.”

Al momento, quindi, nessuna conferma ufficiale, ma neppure una smentita netta per una prossima collaborazione a Sanremo 2026. Solo segnali di stima reciproca e di un’intesa artistica che potrebbe presto tradursi in qualcosa di più grande. Il palco dell’Ariston, intanto, è in attesa di conoscere i suoi protagonisti.