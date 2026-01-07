Il direttore artistico e conduttore annuncia al Tg1 l’ospite fisso del “palco sul mare”: Max Pezzali accompagnerà il Festival dal 24 al 28 febbraio con un progetto musicale dedicato alle sue canzoni più amate

L’annuncio in diretta al Tg1

Un’altra tessera del mosaico di Sanremo 2026 è stata posata in diretta televisiva. Nel corso del Tg1 delle 20.00, Carlo Conti – conduttore e direttore artistico della prossima edizione – ha annunciato che sarà Max Pezzali l’ospite fisso della nave Costa per tutte e cinque le serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Dopo la rivelazione dei titoli delle trenta canzoni in gara e dei protagonisti in concorso, Conti ha scelto, ancora una volta, il telegiornale Rai per presentare uno degli elementi narrativi che accompagneranno l’edizione 2026: il “palco sul mare” affidato a una delle voci più popolari della musica italiana.

L’intenzione dichiarata da Conti è quella di costruire un percorso tematico sera dopo sera, in cui la musica diventi il filo conduttore capace di dialogare con il Festival e con il pubblico a casa. Un palco, una voce, una storia che si sviluppa in tempo reale davanti a milioni di spettatori.

Le parole di Carlo Conti

«Sarà ogni sera una festa diversa con le canzoni di Max e la sua energia. Pezzali è amatissimo da tante generazioni». Con queste parole, pronunciate in diretta, Carlo Conti ha spiegato il cuore della scelta. Non una semplice presenza artistica, ma un progetto pensato per parlare a pubblici diversi: a chi è cresciuto con gli 883 e a chi ha scoperto Pezzali negli anni successivi. Conti ha anche dato appuntamento al 12 gennaio per un nuovo annuncio, segno che la costruzione del Festival è solo all’inizio.