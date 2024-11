In una recente intervista Enzo Paolo Turchi ha rivelato un retroscena inedito sul suo abbandono al Grande Fratello: “È stata la produzione a dirmi di uscire”.

GF, Enzo Paolo Turchi sul suo abbandono

Torniamo a parlare di Grande Fratello e di Enzo Paolo Turchi. Mettiamo per un attimo da parte le dinamiche e liti inerenti alla Casa a cui abbiamo assistito nelle scorse ore. Vedi lo sfogo di Luca Giglioli contro Helena Prestes, così come la sfuriata di Ilaria Galassi verso la gieffina e il diverbio con l’amica Pamela Petrarolo. Stavolta ci concentreremo su Enzo Paolo, che con grande sorpresa di molti, nelle scorse settimane ha deciso di lasciare il programma.

Su questo Enzo Paolo Turchi ha fatto sapere al settimanale Chi che non sarebbe stata del tutto suo la scelta di andare via dalla trasmissione di Canale 5. Ha ammesso di essere stato male, ma pare sia stata poi la produzione a dirgli che era il momento di andare via e non si sarebbe trattato di un vero e proprio ritiro. Queste le sue parole:

“Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”.

Enzo Paolo Turchi ha anche ricordato di essere stato spesso tra i preferiti dei suoi compagni. Li ha ringraziati tutti per questo: “Ho sempre detto quello che pensavo”. Ha detto di averlo fatto anche con Shaila e Lorenzo, che spesso ha criticato:

“È chiaro che qualunque cosa facciate è giusta per voi, sicuramente. Io vi posso dire la mia, dal mio punto di vista: io avrei preso un’altra linea. Ma voi fate bene se siete convinti di fare bene perché ve lo sentite”, ha aggiunto.

Al settimanale Chi, Enzo Paolo Turchi ha anche confidato di sentire la mancanza del reality show televisivo. Proprio ora che non ne fa più parte: “Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi. Adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno”.

Così Enzo Paolo Turchi sul suo ritiro dal programma.