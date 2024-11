Abbiamo finalmente scoperto chi sono i primi tre semifinalisti di Sanremo Giovani. A superare il turno: Mew, Tancredi e Mazzariello!

Sanremo Giovani, i primi tre semifinalisti

È andato in scena ieri il primo appuntamento per accedere alla semifinale di Sanremo Giovani. Nel corso della trasmissione, condotta da Alessandro Cattelan, saranno selezionate le Nuove Proposte che vedremo per il Festival di Sanremo 2025. Su 24 idonei ne arriveranno solo 4.

Le sfide erano tre, per questo debutto: Synergy contro Tancredi; Mew contro Sidy e Angie contro Mazzariello. Ad avere la meglio sono stati però i due ex allievi di Amici, Tancredi e Mew e Mazzariello, che hanno così passato il turno di Sanremo Giovani 2024, in attesa dei nuovi risultati. Si è trattato di un uno contro uno molto combattuto, che ha però dovuto trovare i primi tre migliori di questa fase.

Per Tancredi, oggi 23 anni, è un ritorno a Sanremo Giovani, dato che aveva già partecipato al concorso lo scorso anno. L’ex di Amici 21 ha presentato il brano “Standing ovation” ed evidentemente ha conquistato la giuria. Sempre dal talent di Maria De Filippi anche Mew, che recentemente ha anche duettato con l’ex compagno del talent, Holden. Per Sanremo Giovani, invece, ha lanciato “Oh My God” ed è riuscita a superare questa fase così importante.

Terzo e ultimo semifinalista di Sanremo Giovani, per ora, è Mazzariello, che ha cantato “Amarsi per lavoro”. Lui è un cantautore molto giovane, che scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra (o dal piano). Ha pubblicato i primi brani nel 2021 e si è sempre distinto per il suo modo di scrivere.

A scegliere i tre promossi la Commissione Musicale di Sanremo Giovani formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Insieme a loro anche i “giurati fuori onda”, Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Al termine dei 4 appuntamenti conosceremo i 12 cantanti della semifinale del 10 dicembre. Mentre alla puntata conclusiva del 18 dicembre, arriveranno in sei più i due di Area Sanremo. Ricordiamo che la finalissima di Sanremo Giovani sarà trasmessa dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan.