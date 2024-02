Sanremo Sì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024: premiato Alessandro Pira di Ap Servizi

sponsor

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

L’imprenditore Alessandro Pira ha ritirato il suo premio durante la serata sanremese di Sanremo Sì Novella 2000, condotta da Beppe Convertini.

Alessandro Pira premiato ai Sanremo Sì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024

Privacy e fluidità di trasporto sono fondamentali per i personaggi famosi e per questo, uno dei servizi più richiesti è proprio la modalità di spostamento sicura, possibilmente, lontano da occhi indiscreti e in sicurezza. Sappiamo infatti, quanto sia importante per un personaggio noto, potersi spostare liberamente, senza il rischio di essere assalito dalla folla, perché si sa, la fama dona momenti di serenità, ma varia in base ai contesti e a volte diventa un limite allo svolgimento delle normali attività.

Per questo, tra i premiati al Teatro Centrale di Sanremo, con il premio SanremoSì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024 c’è Alessandro Pira, di AP Servizi. Ha ritirato il riconoscimento per il lavoro svolto con dedizione, garantendo riservatezza a molti volti noti della musica, dello spettacolo e della comunicazione. Ap Servizi è considerato un brand d’eccellenza nella qualità dell’organizzazioni di eventi. Ma soprattutto del transfer degli artisti e nel tempo si è affermato, garantendo sicurezza, affidabilità e privacy.

Sanremo Sì Novella 2000 Eau de Milano Award 2024- Alessandro Pira di Ap Servizi – foto di Fabio Scarpati

Con i loro veicoli all’insegna del comfort e con i vetri oscurati hanno trasportato, da una destinazione all’altra, moltissimi personaggi. Comprese le star della musica che si sono esibite sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Alla serata di gala, condotta da Beppe Convertini erano presenti tanti volti noti dello showbiz italiano. Volti che tra una consegna di un premio e l’altra hanno ricordato personali aneddoti della kermesse canora.

Scelto tra le eccellenze del Made in Italy per il suo operato dalla giuria della kermesse di Novella 2000, il brand di Alessandro Pira ha brillato durante l’evento che premia le eccellenze italiane. In una serata, che si conferma tra i momenti più attesi della movida sanremese. È un punto di luce assoluto, nella settimana dei riflettori puntati sulla città ligure per il Festival.