Su Rai 1 dopo il Festival della Canzone Italiana torna Sanremo Top con due serate imperdibili, quando va in onda

Sanremo Top torna su Rai 1 con Carlo Conti

Non solo il Festival. Subito dopo la kermesse canora su Rai 1 con Carlo Conti è in arrivo Sanremo Top, programma ideato da Pippo Baudo nel 1994. La trasmissione servirà per fare il punto sull’andamento delle classifiche e se il podio e classifica generale stilato al Teatro Ariston rispecchia poi le effettive vendite.

Quando va in onda Sanremo Top

Ora che la notizia è stata confermata da Carlo Conti in occasione dell’ascolto dei brani sanremesi alla stampa (QUI LE PAGELLE), sappiamo anche quando va in onda Sanremo Top? A svelarlo è stato proprio il conduttore, che ha dichiarato:

“Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva Sanremo Top, un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo”.

I dettagli sulle due serate del Festival

L’ultima edizione è andata in onda nel 2002 in una sola serata, adesso però nonostante si abbiano classifiche in tempo reale e i tempi siano cambiati decisamente, c’è comunque l’intenzione di capire attraverso Sanremo Top come vanno i brani e qual è l’apprezzamento del pubblico.

“Divideremo i protagonisti in due serate per vedere come vanno le canzoni“, ha precisato ancora.

L’evento di Sanremo Top, così come il Festival di Sanremo, avrà uno speciale ricordo dedicato a Pippo Baudo, come ribadito dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

CREDITI FOTO: Marco Provvisionato / MDPhoto / IPA

