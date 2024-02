Tensione tra i Santi Francesi e Clara? Il pubblico nota una battuta che sembra una frecciatina

Sanremo

Debora Parigi | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Piccola polemica tra il pubblico di Sanremo 2024 per uno scambio di battute tra i Santi Francesi e Clara. Per qualcuno il duo si è mostrato stizzito nei confronti della collega. Ma è davvero così? Vi speghiamo come stanno le cose.

Lo scambio di battute tra Santi Francesi e Clara che ha diviso il web

Nella terza serata di Sanremo 2024 abbiamo visto esibirsi i 15 artisti che non si erano esibiti ieri sera. E anche questa sera sono stati presentati dagli altri 15 cantanti. Ecco che quindi Clara ha presentato i Santi Francesi.

La cantante e il duo hanno partecipato insieme a Sanremo Giovani dove a vincere è stata Clara. Nel fare la presentazione (tra l’altro lei è stata davvero molto brava in questo ruolo), Clara ha ricordato come siano stati entrambi nell’avventura di Sanremo Giovani. A questa frase Alessandro De Santis ha risposto: “Sì, però tu hai vinto”. Ecco che per una parte del web questa risposta sarebbe stata una vera e propria frecciatina.

È quindi partita la polemica tra gli utenti perché c’è chi ha trovato irrispettosa la risposta. Altri invece hanno detto che era solo una piccola gag proprio perché si conoscono. Qual è la verità quindi? Da quello che abbiamo visto, possiamo dire che si è fatta tanta confusione per nulla. Infatti dopo la frase di Alessandro, sia lui che Clara si sono messi a ridere e si sono abbracciati.

Tra l’altro dopo l’esibizione la stessa Clara ha postato sui social una foto con i Santi Francesi scrivendo: “La vostra presentatrice preferita” e ha taggato il duo.

Quindi nessun problema tra i due artisti, ma davvero uno scambio di battute in amicizia.