Martina Pedretti | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024: Russell Crowe diventa italiano e “scatena l’inferno”

Russell Crowe è l’ospite d’onore della terza serata di Sanremo 2024. Per l’occasione la grande star si è esibita sul palco dell’Ariston e ha anche regalato ai fan de Il Gladiatore un momento iconico.

Dopo aver dimostrato agli spettatori di saper cantare con la sua band i The Gentlemen Barbers, Russell Crowe si è anche prodigato a soddisfare una richiesta di Amadeus. Il direttore artistico infatti gli ha chiesto di dire in italiano l’iconica frase del film “Al mio segnale scatenate l’inferno“.

Russell Crowe è stato al gioco, doppiando sé stesso e ripetendo la frase in un italiano impeccabile. Già quando aveva svelato che sarebbe stato ospite a Sanremo a Viva Rai2! con Fiorello, l’attore aveva omaggiato l’Italia ripetendo la battuta nella nostra lingua.

Ecco il video dalla terza serata di Sanremo 2024:

Ho provato molte cose sentendo Russell Crowe dire con quella voce "al mio segnale scatenate l'inferno"#Sanremo2024 #sanremo24 pic.twitter.com/ICAi7LcOSg — Serena 🫂♥️🖤 (@Rickae_22) February 8, 2024

Noi vi ricordiamo che Russell Crowe e i suoi The Gentlemen Barbers saranno in tour in Italia per diverse tappe. Sarà a Roma (23 giugno, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere), Pompei (9 luglio, Anfiteatro degli scavi), Ascoli Piceno (11 luglio), Piacenza (13 luglio, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio, Giardini Estensi) e Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau).