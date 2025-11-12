Nel corso di una recente intervista, Sara Lazzaro commenta la scelta di congelare i suoi ovuli, spiegando il perché di questa decisione. Ecco le dichiarazioni dell’attrice, che dal 14 novembre tornerà in tv con la terza stagione di Call My Agent Italia.

Le parole di Sara Lazzaro

Il 14 novembre, su Sky e in streaming su NOW, debutta ufficialmente la terza stagione di Call My Agent Italia. Tra le protagoniste dello show, ancora una volta, ci sarà anche Sara Lazzaro, pronta a rivestire i panni del suo personaggio Monica. In questi giorni dunque l’attrice, per presentare i nuovi episodi della serie Sky Original, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia, durante la quale si è raccontata senza censure.

Nel corso della chiacchierata, Sara Lazzaro ha anche parlato della sua vita privata, ammettendo che un giorno, con la persona giusta, le piacerebbe diventare mamma. L’attrice a quel punto ha spiegato di aver congelato i suoi ovuli e in merito a questa decisione ha affermato entusiasta:

“Mi piacerebbe essere mamma un giorno, ma mi piacerebbe farlo con la persona giusta. Intanto ho scelto di congelare gli ovuli. Penso che sia un regalo che noi donne dobbiamo farci per tutelare la possibilità di una possibile scelta futura. Le dirò di più: congelare gli ovuli è stato uno dei regali più belli che mi sono fatta negli ultimi anni. Noi donne dovremmo slegarci dalle pressioni sociali di coppia e cercare di comprendere davvero cosa vogliamo. Allo stesso tempo mi chiedo spesso se anche ai colleghi uomini di 40 anni che non hanno figli venga chiesto conto di questo”.

Naturalmente le dichiarazioni di Sara Lazzaro non sono passate inosservate e sui social in molti si sono schierati dalla sua parte. Nel mentre l’attrice si prepara al lancio della terza stagione di Call My Agent Italia, che di certo sarà un successo assicurato.

