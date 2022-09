1 GF Vip: Sara Manfuso minaccia di abbandonare

La puntata di ieri del GF Vip 7, come preannunciato, è stata ricca di confronti di fuoco. Uno di questi riguarda il faccia a faccia avuto tra Soraia Ceruti (fidanzata di Luca Salatino) ed Elenoire Ferruzzi, in cui è stata poi tirata in ballo anche Sara Manfuso. Facendo un breve sunto, la Ferruzzi si era infatuata di Salatino, che invece l’ha vista sempre e solo come un’amica. La Manfuso sarebbe in qualche modo intervenuta sulla vicenda, ma il modo in cui l’ha fatto ha infastidito Soraia, che ieri l’ha bacchettata.

Dopo il confronto Sara Manfuso è parsa sin da subito molto infastidita e si è duramente sfogata, sottolineando come sia stato criticato anche il suo essere madre, che in quel momento c’entrava ben poco: “Ma sciacquati la bocca prima di parlare, ma che ca**o c’entra?”.

Nel video sottostante, sebbene possiate essere distratti dalla musica e da Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon che cantano e ballano, in sottofondo si sente proprio al voce di Sara Manfuso. L’opinionista si è lasciata andare a uno sfogo dopo le clip viste nel corso nella puntata: “No, io non ci sto. Mi fa sembrare l’arpia della situazione. Ma va là”, già qui si avverte un primo malumore iniziale da parte della Manfuso, che è poi proseguito.

Dispiaciuta per essere “passata male” agli occhi del pubblico e per esserne uscita “massacrata” da questa puntata e dai montaggi realizzati, Sara Manfuso ha proseguito: “No, così non va bene. Io non ci sto a fare il capro espiatorio. Sono uscita massacrata. Essere dipinta così… quel montaggio era contro di me. Una roba pazzesca. Io ho sbagliato a venire. Ma io vado via subito, non ci sto a passare per l’arpia della situazione”.

Ginevra vola alto con Nikita e Luc #gfvip pic.twitter.com/X4V9De6tWa — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 26, 2022

Dunque Sara Manfuso ora come ora sembra essere dispiaciuta per quanto successo e questo suo malumore potrebbe trascinarselo fino alla prossima puntata. Staremo a vedere se, in qualche modo, con l’aiuto degli altri vipponi, riuscirà a scacciare via il desiderio di lasciare il GF Vip.

Ma come mai Soraia Ceruti era così arrabbiata con Sara Manfuso? Rivediamo insieme l’accaduto…