NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

All’interno della casa del Grande Fratello non c’è mai stato feeling tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi e le due più volte si sono scontrate tra loro. Adesso però l’attrice, a seguito del lutto che ha colpito la sua collega, ha deciso di postare un messaggio social che in breve ha fatto il giro del web.

Il messaggio di Sara Ricci per Beatrice Luzzi

Pochi giorni fa a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello, dopo aver perso la sfida al televoto, è stata Sara Ricci. Nel giro di poche settimane l’attrice è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé, finendo anche spesso al centro della polemica. Sara infatti fin dai primi momenti non ha mai avuto particolare feeling con Beatrice Luzzi, con la quale in passato ha lavorato sul set di Vivere. Tra le due dunque ci sono state diverse e accese liti, che hanno diviso il web. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Proprio Beatrice infatti come sappiamo è stata costretta a lasciare il Grande Fratello, a causa della morte di suo padre. Sui social così è arrivato un messaggio da parte di Sara Ricci, che ha lasciato i più senza parole. L’attrice infatti si è detta dispiaciuta di non essere riuscita a chiarire con la sua collega e ha inviato tutto il suo affetto alla Luzzi, in un momento così difficile e delicato. Queste le dichiarazioni della Ricci, che naturalmente nel giro di pochi minuiti hanno fatto il giro del web:

“Ho il cuore in lacrime perché per via delle ‘regole del gioco’ non ci siamo riuscite a chiarire. Ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene”.

Il post di Sara Ricci per Beatrice Luzzi ha così fatto discutere il web. In molti intanto si chiedono se le due avranno modo di chiarirsi una volta per tutte nei giorni a venire.