Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2023

Uomini e donne

Fiori d’arancio per Sara Shaimi e Sonny Di Meo

Sono trascorsi alcuni anni da quando Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dando il via alla loro relazione. Nel corso del tempo tuttavia, come in molti sapranno, i due hanno vissuto diversi alti e bassi, e solo qualche mese fa, a seguito di una crisi, la coppia aveva annunciato la separazione. Poche settimane dopo però tra Sara e Sonny c’è stato un ritorno di fiamma inaspettato, e proprio l’ex tronista sui social ha raccontato quello che è accaduto, affermando:

“Chi ci segue sa benissimo che è sempre stata una storia di alti e bassi, perché purtroppo abbiamo due caratteri fortissimi e completamente diversi. Io non mi facevo mettere i piedi in testa e a volte non capisco delle cose semplici, cose che magari a Sonny facevano soffrire perché io guardavo nella mia direzione e per me era quella giusta. Quindi poi si creavano un po’ di problemi. La distanza ci metteva del suo e quindi eravamo sempre in continua guerra, ma l’amore c’è sempre stato, fortissimo. […] L’ultima volta siamo arrivati a una cosa brutta perché in questo caso Sonny voleva veramente non tornare indietro perché comunque soffriva. Io poi ho capito ovviamente i miei errori. Non si è trattato di tradimento, però poi ho capito anche le motivazioni che hanno spinto lui a comportarsi in questo modo”.

Adesso arriva una bellissima notizia per tutti i fan della coppia. A sorpresa infatti Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno annunciato che si sposeranno! Ma non solo. I due ex protagonisti hanno rivelato anche quando si celebrerà il loro matrimonio, che sarà tra sole poche ore. Le nozze infatti si svolgeranno domenica 5 marzo, ma al momento ancora non sappiamo dove.

Sara e Sonny sono dunque pronti a compiere il passo successivo, e a questa bellissima coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.