Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme: l’annuncio

1 L’annuncio di Sara Shaimi

Solo qualche settimana fa come ricorderemo Sonny Di Meo aveva annunciato con un post sui social la fine della sua relazione con Sara Shaimi, iniziata lo scorso maggio. I due come sappiamo si sono conosciuti a Uomini e Donne e a poco a poco l’ex corteggiatore ha fatto breccia nel cuore dell’influencer che ha così deciso di tornare a casa proprio con lui. Nonostante tutto è andato a meraviglia per i primi mesi fa, qualche tempo fa tra Sara e Sonny è scoppiata una crisi che ha così portato alla rottura. A seguito della separazione, la Shaimi sui social aveva affermato:

“Ci tengo a precisare che non abbiamo preso in giro nessuno, perché è vero che fino a poco tempo ci scambiavamo i cuori, perché stavamo insieme è normale. Ma se ci sono dei litigi è un’altra cosa. Io non ho mai parlato della mia storia dicendo che tutto filasse liscio, ho sempre detto che abbiamo due caratteri diversi e che cercavamo di venirci incontro. Mai detto, proprio mai. Non ho mai fatto vedere che stavo vivendo la storia del mulino bianco. Sono felice per voi se non litigate e vivete la storia perfetta”.

Adesso però è arrivata la lieta notizia: Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono finalmente tornati insieme! Ad annunciarlo è stata l’ex tronista con un post su Instagram nel quale si mostra proprio insieme al suo fidanzato, segno dunque che i due hanno chiarito le incomprensioni. Queste le sue dichiarazioni:

“Dannatamente diversi …. ma impossibili da separare”.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Sara Shaimi e a Sonny Di Meo, che dopo la rottura sono finalmente tornati di nuovo insieme.