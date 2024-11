In un’intervista l’ex tronista Sara Tozzi ha parlato dell’ex corteggiatore Javier Martinez e ha fatto una rivelazione: “Ci siamo sentiti fino a un anno fa”.

La rivelazione su Javier Martinez

Come abbiamo spesso detto e ricordato, Javier Martinez prima di partecipare al Grande Fratello è stato non solo tentatore a Temptation Island ma anche corteggiatore a Uomini e Donne (edizione in cui era presente anche Lorenzo Spolverato).

Ieri Sara Tozzi, ex tronista di quell’edizione, è tornata a parlare proprio dell’argentino e della loro conoscenza cominciata nel dating show condotto da Maria De Filippi. E l’ha fatto proprio ora che si parla spesso di quel periodo e del momento di enorme esposizione mediatica che si sta trovando a vivere Javier Martinez.

Quasi tutto il pubblico sembra essere dalla sua parte, dopo i comportamenti avuti da Shaila Gatta e Sara Tozzi a Tag24 ha non solo parlato bene e preso le difese di Javier Martinez. L’ex tronista infatti ha raccontato di aver frequentato il ragazzo una volta abbandonato il trono, nonostante la segnalazione che aveva portato il corteggiatore a lasciare il programma.

Nell’intervista in questione per l’appunto Sara Tozzi fa sapere su Javier Martinez:

“Non ci siamo mai persi di vista. Abbiamo continuato a sentirci e vederci, mi ha scritto fino all’anno scorso. Ci siamo frequentati anche se con delle pause. Perché lui è sempre in giro con la pallavolo e per me è complicato portare avanti relazioni a distanza”.

Le parole di Sara Tozzi

E proprio ora che Javier Martinez è al GF e si fa spesso riferimento alla famosa segnalazione. Sara Tozzi ci ha tenuto a fare una precisazione. In base a quanto ripreso dall’ex tronista infatti colei che lo aveva costretto ad abbandonare il trono non era una vera e propria fidanzata: “Aveva una situazione aperta ma non era proprio una fidanzata”, ha dichiarato.

In ogni caso poi, lontani dalle telecamere Javier Martinez e Sara Tozzi si sono rivisti. Con fermezza lei ha persino fatto sapere che se non si fosse creata quella situazione, lei avrebbe proseguito il suo percorso nel programma:

“Lui era la persona che mi teneva viva all’interno della trasmissione. Poi il mio ex si è rifatto vivo e ho deciso di riprovarci e di tornare alla mia vita. (…) Quanto a Shaila Gatta, Javier è una persona vera e l’interesse per lei sono sicura fosse sincero”, ha fatto sapere nell’intervista sottolineando come secondo lei Javier Martinez abbia accusato il colpo ma non si lasci di certo intimidire. L’ha definito anche un ragazzo buono e dolce.

Queste dichiarazioni probabilmente ora spazzeranno via anni di polemiche e dibattiti su questa vicenda.