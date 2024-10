Mancano ancora più di tre mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e in queste settimane Carlo Conti sta ultimando i dettagli della kermesse. Secondo le recenti indiscrezioni, il conduttore vorrebbe sul palco anche Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo a Sanremo 2025?

Sono settimane di grande lavoro queste per Carlo Conti. Il conduttore infatti sta lavorando senza sosta al Festival di Sanremo 2025 e di certo le aspettative non verranno deluse. Attualmente il presentatore e direttore artistico della kermesse musicale sta ascoltando tutti i brani candidati e nelle prossime settimane annuncerà il cast ufficiale di Big che salirà sul palco dell’Ariston. Allo stesso tempo Conti sta anche valutando chi lo affiancherà nel corso delle 5 serate della manifestazione e sta vagliando i nomi dei possibili ospiti.

In rete naturalmente non mancano le indiscrezioni, tuttavia al momento nessuna voce di corridoio è stata ancora confermata. In queste ore però è emerso un nuovo rumor che ha già attirato l’attenzione del web e sta facendo chiacchierare gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela il settimanale Oggi, sembrerebbe che Carlo Conti voglia portare sul palco di Sanremo 2025 nientemeno che Pio e Amedeo. Secondo la rivista, il conduttore starebbe facendo “fuoco e fiamme per averli come protagonisti di una delle serate” e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà. Come è noto a oggi il duo è legato in esclusiva a Mediaset. Si mormora però che Pier Silvio Berlusconi possa concedere un vero nulla osta ai comici per salire sul palco dell’Ariston.

Naturalmente al momento vi invitiamo come sempre a prendere queste indiscrezioni con le pinze. Attualmente infatti non c’è ancora nessuna conferma in merito al possibile arrivo di Pio e Amedeo al Festival e solo nelle settimane a venire arriveranno news ufficiali.