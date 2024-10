Nel daytime di oggi di Amici 24, Ilan si è dichiarato a Rebecca e l’ha fatto con una lettera. Ma qual è stata la reazione della ballerina?

Ilan si dichiara a Rebecca ad Amici 24

Nella scuola di Amici 24 tra una lezione e un’altra, le varie assegnazioni e discussioni, non manca anche il tempo per i sentimenti. Ilan Muccino ha confidato di provare un interesse per la ballerina Rebecca Ferreri. Per tale ragione ha deciso di parlare a cuore aperto e scriverle una lettera in piena notte.

Dall’altra parte abbiamo visto Rebecca (a colloquio con Sienna) ammettere di nutrire “un pochino di sentimento nei confronti”, di Ilan ma non riesce a quantificarlo al momento. In seguito dalle immagini abbiamo visto il cantante raggiungere la stanza della ballerina per darle un biglietto e un bacio sulla fronte.

Lasciata la stanza Ilan di Amici 24 è tornato a letto, in attesa di un cenno da parte di Rebecca. La ballerina a sua volta ha letto la lettera a voce alta. Come potete vedere dal video dopo aver speso parole al miele per lei, Ilan ha anche ammesso: “Tu fai star bene le persone, fai stare bene me. Non so come definire questa cosa, ma prima di un sentimento credo ci sia un discorso di vicinanza tra anime”.

In seguito Ilan ha detto di sentire molto vicina Rebecca, tanto che gli sembra di conoscerla da sempre: “Meriti amore e di essere amata ma devi essere tu, perché altrimenti è impossibile farlo per chiunque al posto tuo. Tu sei bellissima. Non riesco a pensare ad altro, mi rendi difficili le giornate”.

Sienna ha dichiarato quindi che secondo lei Ilan è innamorato e questa lettera notturna ripresa dalle telecamere di Amici 24 ne è la prova.

Nella casetta di #Amici24 si fanno largo nuove affinità pic.twitter.com/sVcVeNi8vQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2024

In seguito anche Rebecca gli ha scritto un pensiero, ma non ne conosciamo il contenuto. Sappiamo solo la reazione di Ilan, che si è messo le mani sul volto dopo averlo visionato.

Il confronto tra Ilan e Rebecca

In seguito abbiamo visto un colloquio tra Rebecca e Senza Cri, dove quest’ultima ha indagato un po’ e provato a capire se ci fosse qualcosa in più di un’amicizia. Così la cantante ha messo al corrente la compagna di Amici 24, sostenendo che senza dubbio Ilan qualcosa di più vorrebbe. Rebecca ha ammesso che non sa se lo bacerebbe, anche se ci sta bene. Deve capire delle cose prima di prendere una scelta.

Successivamente poi Ilan ha voluto confrontarsi con Rebecca ad Amici 24. All’inizio lei ha temporeggiato, per poi cedere e accomodarsi in giardino con il cantante. Proprio il ragazzo ha notato che lei non si sentiva ancora pronta di affrontare l’argomento. “Sono confusa”, ha confidato lei.

Ilan e Rebecca si prendono un momento per parlare… #Amici24 pic.twitter.com/tVTvUV44OF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2024

Dalla sua Ilan ha detto di rispettare questo momento che sta affrontando Rebecca ad Amici 24: “Se mi lego a una persona voglio anche viverla. Penso di essere stato chiaro che la mia non è una dichiarazione d’amore platonica. Prima c’era un interesse, ora è nato un sentimento e mi va di viverlo. Perché sopprimerlo. Percepisco che tu hai paura di quello che succede fuori”.

Lei invece ha aggiunto che teme di essere fraintesa e di avere paura del parere fuori e di far soffrire Ilan. Il cantante di Amici 24 ha fatto sapere però che Rebecca non ha il potere di rovinargli le giornate: “Sei una persona che mi piace. Perché non farlo? Magari non interessa”. Rebecca però ha ribattuto che in realtà le interessa eccome.

Dall’altra parte però Ilan vorrebbe capire se c’è o meno una possibilità, perché altrimenti non si spingerebbe oltre per poi stare male: “Però da quello che mi dici e scritto…. che devo fare?”.

E ora che lo domandiamo pure noi che seguiamo Amici 24. Cosa succederà?