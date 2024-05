Sarah parla dei suoi amori ad Amici: domanda imbarazzante su Holden (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Maggio 2024

Amici 23

Ieri durante il suo instore al centro commerciale Centronova di Bologna, Sarah Toscano è tornata a parlare della sua avventura nella scuola di Amici 23. Non è mancata qualche domanda sulla breve relazione vissuta con Holy Francisco e qualche quesito di troppo su Holden!

Le domande a Sarah Toscano

Conclusa l’avventura nella scuola di Amici 23 con una fantastica vittoria, Sarah Toscano è impegnata con i suoi instore fino a metà luglio. E proprio ieri, mentre andava in onda su Canale 5 la sua intervista a Verissimo, la giovane cantante è stata protagonista al centro commerciale Centronova di Bologna.

Accolta dal calore di numerosi fan, Sarah Toscano ha avuto modo di chiacchierare con loro, che le hanno posto diverse domande. Quesiti legati anche all’amore! Nello specifico c’è chi le ha chiesto se dentro la scuola di Amici 23 le è piaciuto davvero qualcuno. La cantante ha fatto il nome di Holy Francisco. Una frequentazione durata poco, non finita benissimo. Peraltro lui recentemente è finito anche al centro di una polemica per un commento sulla sua ex:

“Se mi è mai piaciuto qualcuno nella casetta di Amici? Sì, nel senso che io all’inizio io sono stata un po’ di tempo con Holy Francisco. Poi però abbiamo visto che non andava, c’abbiamo provato, ma non è durata tantissimo. Però c’abbiamo provato, poi per il resto no, sono da sola adesso”.

Messa da parte la parentesi Holy Francisco, oggi Sarah Toscano è innamorata? Alla vincitrice del talent show di Canale 5 hanno fatto il nome di Holden, per l’ennesima volta. La cantante ha smentito tutti quei rumor che la vorrebbero segretamente innamorata o persino fidanzata con Holden:

“Se mi sono fidanzata in segreto con Holden? Siamo solo amici, tanto amici, ma nulla di più, lo dico davvero”, ha concluso Sarah Toscano.

Sarah durante il suo Instore parla della ex frequentazione con Holy 👇🏻#Amici23 pic.twitter.com/Me3zZm6LrZ — AMICI NEWS (@amicii_news) May 26, 2024

Entrambi anche a Verissimo hanno smentito i gossip e hanno parlato solo ed esclusivamente di bellissima amicizia, anche se alcuni fan ancora ci sperano!