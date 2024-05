Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio? Malgioglio fa una rivelazione a Verissimo

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Maggio 2024

verissimo

Cosa c’è di vero nel presunto divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? C’è davvero aria di crisi tra i due? A fare una rivelazione sul loro rapporto ci ha pensato Cristiano Malgioglio oggi a Verissimo, che si è detto molto amico della coppia.

La rivelazione di Malgioglio su JLo e Affleck

L’intervista di Cristiano Malgioglio oggi a Verissimo, non si è concentrata solo sull’elogio a Emanuel Lo. Ma c’è stato spazio anche per parlare di gossip. Nello speciale dedicato ad Amici 23, dove tra i tanti sono intervenuti Sarah, Holden, Petit e Mida, il paroliere ha parlato di due suoi cari amici: Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Su di loro si è detto davvero di tutto poco dopo il loro matrimonio. Più e più volte si è parlato persino di rottura e divorzio imminente. Ma no, sono tutte fake news. E ad assicurarlo è stato proprio Malgioglio questo pomeriggio a Verissimo. Il cantante ha colto la palla al balzo nel salotto di Silvia Toffanin per fare una dovuta precisazione. Dopo aver ricordato l’ospitata di JLo in trasmissione ci ha tenuto a intervenire:

“Volevo dirti una cosa importante. Visto che tutti scrivono in continuazione di Jennifer Lopez ecc. Ragazzi, non perdete del tempo. Jennifer Lopez non divorzierà mai da Ben Affleck”. Malgioglio ha aggiunto: “I due si amano alla follia. Lui segue in continuazione le prove di questo suo spettacolo, che adesso partirà. Perciò non c’è nessun divorzio! Scrivete delle cose che si amano piuttosto”.

Con questo appunto quindi Cristiano Malgioglio spera di aver messo fine ai pettegolezzi che parlano di una imminente rottura tra Jennifer Lopez e suo marito Ben Affleck. I fan preoccupati dunque possono dormire sogni tranquilli: la pop star e l’attore si amano alla follia e non c’è alcun divorzio all’orizzonte. Anzi!