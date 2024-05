NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Durante la nuova puntata de L’Isola dei Famosi i naufraghi verranno per la prima volta divisi in due gruppi

In attesa della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera su Canale 5, giunge voce che i naufraghi di questa edizione verranno divisi in due gruppi diversi.

Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e ormai il pubblico sta iniziando a conoscere bene i naufraghi. Da circa un mese infatti i concorrenti hanno dato il via al loro percorso e in questi giorni in Honduras non sono mancate tensioni e scontri. Questa sera nel mentre andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, durante la quale non mancheranno le sorprese. Nel corso della diretta infatti ci sarà una nuova eliminazione e un altro naufrago lascerà dunque il gruppo. Ma non è finita qui. Poco fa infatti è arrivata un’anticipazione che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stasera, per la prima volta dall’inizio del gioco, i naufraghi verranno divisi in due gruppi e inizieranno a vivere separatamente. Questo ovviamente per creare nuove dinamiche che senza dubbio appassioneranno tutto il pubblico. Ma non è finita qui.

Abbiamo appreso infatti che nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi ci saranno ben 3 nuovi ingressi, già attesissimi. Dopo gli ultimi ritiri infatti la produzione ha deciso di far arrivare in Honduras dei nuovi concorrenti che porteranno aria fresca all’interno del gruppo ma che senza dubbio potrebbero mettere a rischio i fragili equilibri dei naufraghi.

Come se non bastasse sempre questa sera ci sarà una sorpresa inaspettata per tutti i protagonisti di questa edizione, che avranno modo di incontrare Sonia Bruganelli. L’opinionista infatti qualche giorno fa si è mostrata in aereo, mentre stava raggiungendo l’Honduras e di certo ne vedremo di belle. Appuntamento dunque su Canale 5, come sempre alle 21.30.