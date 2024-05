NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Amici 23

Mancano ormai solo 10 giorni alla finale di Amici 23 e sono solo 6 gli allievi ancora in gioco. Ma chi sarà a vincere questa edizione? Adesso a esprimersi sono gli scommettitori.

Chi vincerà Amici 23

Ormai ci avviciniamo sempre più alla finale di Amici 23. Sabato 18 maggio infatti andrà in onda si Canale 5 l’ultima puntata di questa edizione e nel corso della diretta sapremo finalmente chi sarà a vincere quest’anno il talent show di Maria De Filippi. 6 gli allievi ancora in gioco, che adesso dovranno dare il massimo per affrontare l’accesa semifinale, durante la quale ci sarà un’ultima importante eliminazione. Il pubblico nel mentre inizia a chiedersi chi sarà a trionfare e ad alzare la tanto ambita coppa e ovviamente a dire la loro sono stati anche gli scommettitori, che hanno stilato la loro personale classifica con l’ipotetico vincitore e non sono mancati i colpi di scena.

Per i bookmakers di Sisal infatti potrebbe essere nientemeno che Sarah a vincere Amici! La cantante è infatti quotata a 1.70, seguita da Petit (quotato a 2.20), Marisol (3.50), Holden (6.00), Dustin (12.00) e Mida (50.00). Ma non è finita qui.

Anche secondo gli scommettitori di Eurobet infatti Sarah avrebbe ottime chance di arrivare vicina alla vittoria di Amici 23. In questo caso però per i bookmakers potrebbe essere Petit a trionfare, quotato a 1.95. La Toscano è invece al secondo posto, con una quota di 2.40. A seguire troviamo sempre Marisol (3.85), Holden (5.00), Dustin (13.00) e Mida (61.00).

Insomma pare che uno tra Petit e Sarah possa alzare la coppa del vincitore. Ma cosa accadrà dunque nel corso del finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Domani intanto si terrà la registrazione della semifinale, che ricordiamo andrà in onda su Canale 5 eccezionalmente domenica 12 maggio in prima serata.