In queste ultime ore sul web si sta diffondendo un rumor che riguarda Sarah Toscano. Si vocifera che la vincitrice di Amici 23 potrebbe diventare attrice e recitare in un film di prossima uscita. Ecco quale.

Sarah Toscano diventa attrice?

Sarah Toscano si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione e vittoria ad Amici 23. In pochi credevano nella sua forza, almeno all’inizio, ma poi hanno dovuto cambiare idea nel momento in cui ha fatto passi da gigante migliorando ogni giorno di più.

Oggi si sta affermando nel panorama musicale italiano ma potrebbe non essere finita qui per lei. Nel corso degli anni abbiamo visto sempre più cantanti addentrarsi nel mondo del cinema e della televisione con grande successo. Basti pensare, per esempio, a Emma nella serie A casa tutti bene o a Elodie nei vari film di cui è stata co-protagonista.

Questa volta invece, come ipotizza il sito Cinemotore, potrebbe toccare a Sarah Toscano. Viene rivelato che sarebbe in produzione un remake del film francese La famiglia Belier dal titolo Te lo leggo negli occhi. La pellicola racconta la storia di una famiglia sordomuta fatta eccezione per la figlia maggiore, la quale ha la dote del canto e sogna di essere presa in un prestigioso coro a Parigi.

A quanto pare, per il ruolo della protagonista sarebbe stata scelta una ragazza molto nota dai giovani di oggi e l’ipotesi del sito ricadrebbe proprio su Sarah Toscano. Ovviamente ad oggi non ci sono prove che sia proprio la vincitrice di Amici la persona in questione, non abbiamo certezze a sostegno di tale teoria.

Staremo a vedere che cosa succederà nel prossimo futuro e se la diretta interessata smentirà o confermerà quanto scritto poc’anzi. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso non appena ne sapremo di più.