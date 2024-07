Ospite del concerto di Radio Bruno, Sarah Toscano fa una simpatica gaffe che fa divertire il web: la base della canzone parte ma lei non è pronta e viene colta alla sprovvista.

La gaffe di Sarah Toscano

Sono ormai trascorsi due mesi da quando Sarah Toscano ha vinto Amici 23. Da quel momento la giovane artista ha dato il via alla sua carriera e non sono mancati diversi successi. Dopo aver rilasciato il suo EP di debutto, la cantante ha dato il via al suo tour instore, durante il quale ha avuto modo di incontrare il pubblico che in questi mesi l’ha supportata, portandola vittoria del talent show. Ma non solo. Allo stesso tempo il singolo Sexy Magica ha scalato le classifiche, diventando in breve una hit.

Come se non bastasse Sarah ha dato il via anche al suo tour e in queste settimane sta tenendo una serie di concerti per presentare la sua musica. Pochi giorni fa infine la Toscano ha anche aperto lo show evento dei Black Eyed Peas a Milano e di certo questo è stato un enorme traguardo per la cantante. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Sarah Toscano è infatti arrivata come ospite del concerto di Radio Bruno. Tuttavia pochi secondi prima dell’inizio dell’esibizione l’ex allieva di Amici 23 ha fatto una piccola gaffe che ha fatto sorridere il pubblico. La regia ha infatti fatto partire la base della sua canzone, tuttavia l’artista non essendo ancora pronta è stata colta alla sprovvista. Sarah ha così chiesto di far ripartire la musica e a quel punto ha proseguito la sua esibizione.

LA BASE CHE PARTE MA LEI NON ERA ANCORA PRONTA CREPATA pic.twitter.com/swcft5ef4W — SOS (@gateamiciani) July 17, 2024

Nel mentre la Toscano sta preparando nuove sorprese per tutti i fan e di certo le aspettative non verranno deluse. Ma come ci stupirà la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.