Scopriamo tutti i programmi e le fiction dei palinsesti Rai 2024/2025 per la prossima stagione televisiva. Ecco cosa verrà trasmesso!

Presentati i Palinsesti Rai 2024/2025

Dopo i Palinsesti Mediaset è arrivato il momento di parlare della Rai. Questa mattina alle 12:00 sono stati presentati i Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Non mancano le novità e i programmi che torneranno a prendere il loro posto nella programmazione dei canali della rete di Viale Mazzini.

Ma quali sono tutti! In questo articolo abbiamo radunato i programmi più importanti del day time e prime time , ma anche le fiction che verranno trasmesse.

Affari Tuoi torna con Stefano De Martino

Partiamo subito con una delle notizie più attese! Affari Tuoi inizierà a settembre (e in anticipo) con un’edizione rinnovata. Questo perché dopo l’addio di Amadeus il programma è stato ufficialmente affidato a Stefano De Martino.

La trasmissione ovviamente andrà in onda subito dopo il TG1 e ci riserverà sicuramente delle grandi sorprese.

Gli altri game show

Tra i game show più attesi presentati oggi nei Palinsesti Rai non possiamo che partire da una vera novità. Parliamo di Chi può batterci?, trasmissione con al timone Marco Liorni. Sempre a lui è affidata anche la conduzione de L’Eredità dal 3 novembre.

Confermato anche Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena dal 2 novembre.

In prima serata invece The Floor su Rai 2.

Palinsesti Rai: Tale e Quale Show

Altra grande novità è Tale e Quale Show! Dal 20 settembre su Rai 1 l’imperdibile appuntamento con la trasmissione di Carlo Conti e i suoi protagonisti.

Tanti i volti noti che si metteranno in gioco con le imitazioni, da alcuni ex di Amici e non solo.

Il Festival di Sanremo con Carlo Conti

Si parte da Sanremo Giovani! Cinque appuntamenti settimanali su Rai 2 a partire dal 12 novembre in cui una commissione musicale giudicherà i giovani tra i 16 e 26 anni.

Una volta presentati i loro brani, verranno selezionali per le semifinali di Sanremo Giovani, in programma martedì 10 dicembre sempre su Rai 2.

Poi “Sarà Sanremo”, con una serata finale il 18 dicembre su Rai 1, dove il pubblico, il televoto e la Commissione Musicale decreteranno le 4 Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025 (in programma a Febbraio).

Sempre Carlo Conti condurrà anche Lo Zecchino d’oro dal 29 novembre al 1° con degli speciali di Natale.

Palinsesti Rai 2024/2025: torna Ballando con le Stelle

Ovviamente dai Palinsesti Rai 2024/2025 non può mancare la regina del sabato sera di Rai 1: Milly Carlucci con Ballando con le Stelle e Ballando On The Road.

Dal 28 settembre al 21 dicembre le gare di ballo con tanti volti noti del mondo dello spettacolo ci terranno compagnia.

La Vita in Diretta… anche di sabato!

Alberto Matano torna dal 9 settembre. Dai palinsesti Rai abbiamo certezza infatti che il conduttore tornerà non solo per La Vita in Diretta.

Sabato invece, sotto la guida di Emma D’Aquino troveremo Sabato in Diretta, già sperimentato in questa stagione con Matano.

Due trasmissioni per Mara Venier

Ecco che ci sarà anche lei: Mara Venier!

Oltre a Domenica In dal 15 settembre, la conduttrice veneziana è presente nei palinsesti Rai con Le stagioni dell’amore dal 9 novembre.

La Clerici con È sempre mezzogiorno e The Voice Kids

Anche Antonella Clerici avrà il suo bel da fare.

In attesa della prossima stagione TV, i Palinsesti Rai annunciano che alla conduttrice sarà affidato È sempre mezzogiorno dal 9 settembre alle 11:55, per passare a The Voice Kids (dal 15 al 20 dicembre).

Il ritorno di Belve nei Palinsesti Rai

Anche per Francesca Fagnani c’è un gradito ritorno in Rai.

Dopo i dubbi sul suo futuro, la conduttrice è stata confermata a Belve a partire dal 26 novembre.

E ci saranno più puntate rispetto alla passata stagione!

I programmi del daytime dei Palinsesti Rai

I Palinsesti Rai annunciano trasmissioni come Uno Mattina (con la versione del weekend compresa) per passare a Storie Italiane.

Tra gli i programmi del daytime riconfermata anche La volta buona di Caterina Balivo. Tutti i citati dal 9 settembre alle 14:00.

Nella lunga lista dei programmi elenchiamo Origini; Linea verde in diverse versioni ma anche Linea Blu e Linea bianca. Francesca Fialdini torna poi con Da noi… a ruota libera.

La lista dei programmi dei Palinsesti Rai proseguono con Binario 2, La porta magica (con Andrea Delogu); I Fatti Vostri; Bellama‘. Segnaliamo anche RaiRadio 2 social club, Playlist e Rai2 e viva il videobox. Ma anche Qasar e Cook40 con Flavio Montrucchio.

Sempre nella lista Italian green; Top – Tutto quanto fa tendenza (con Enzo Miccio) e Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego (dal 15 settembre) e molti molti altri!

I concerti ed eventi musicali e di beneficienza

Venerdì 13 e sabato 14 settembre su Rai 1 sono previsti i Tim Music Awards. Al fianco di Carlo Conti ci sarà Vanessa Incontrada.

L’8 settembre Fiorella Mannoia sarà in onda con Semplicemente Fiorella, un evento musicale dove celebrerà e festeggerà la sua carriera con tanti ospiti.

Altro evento importante con alla conduzione Carlo Conti è Cento – un secolo di servizio pubblico, per celebrare la storia della Rai. In programma dal 6 ottobre sul primo canale. Lo stesso giorno anche Prix Italia.

In attesa del 2025 questa volta l‘Anno che verrà sarà affidato a Marco Liorni. Un vero e proprio debutto dopo le edizioni vincenti di Amadeus.

Non mancheranno poi degli eventi di beneficienza come Telethon e Unicef o La serata bambino Gesù (condotta questa da Eleonora Daniele) e altri spettacoli in prima e seconda serata.

Gli altri programmi

Come non citare poi Ciao Maschio in seconda serata dal 14 settembre al 16 novembre.

E ancora Se mi lasci non vale con Luca Barbareschi. Il debutto di Teo Mammucari con Lo Spaesato. Il Raiduo con Ale & Franz o Il boss in incognito con Max Giusti. I Palinsesti Rai proseguono con altre novità e conferme. E ancora La fisica dell’amore, I Lunatici. Ma anche il ritorno in Rai di Elisabetta Gregoraci con Questione di stile dal 26 settembre al 31 ottobre.

Infine citiamo anche Gli occhi del musicista con Enrico Ruggeri; ma anche Blob e in prime time la trasmissione di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Le fiction dei Palinsesti Rai

Immancabili ovviamente anche le fiction nei Palinsesti Rai di questa stagione. Quali? Ve le elenchiamo tutte canale per canale!

Rai 1

Su Rai 1 ritroveremo la nuova stagione de L’amica geniale – storia della bambina perduta. In elenco troviamo poi tra i grandi eventi anche Leopardi – il poeta dell’infinito.

Ci sarà anche una miniserie dedicata al re dei telequiz, Mike Bongiorno dal titolo Mike. Si passa poi a Questi fantasmi. Tra le serie invece Brennero e Don Matteo 14. Nella lunga lista anche Kostas, I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente. Poi Libera, Sempre al tuo fianco, Vincenzo Molinconico. Ma anche Purché finisca bene. Si passa poi a Il Paradiso delle Signore.

Segnaliamo Belcanto, Carosello, Fuochi d’artificio, Il Conte di Montecristo e l’attesissima terza stagione di Mina Settembre!

Rai 2 e Rai 3

Come procede il Palinsesto Rai? Partiamo da Rai 2 con la quinta stagione di Mare Fuori! Ma c’è anche Stucky per le serie in onda.

Si passa poi a Rai 3 con i nuovi episodi di Un posto al sole.

Rai Play

In streaming su Rai Play invece sarà trasmessa Never too late e Nudes 2.