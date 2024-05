Holden spiazza con le dediche del suo EP: accanto alla sua famiglia appare…SARAH TOSCANO

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Maggio 2024

Amici 23

Tra le dediche del suo EP, Holden di Amici 23 oltre alla sua famiglia ha incluso anche Sarah Toscano! E ora tutti ne sono convinti: “tra loro c’è del tenero!”

La dedica di Holden a Sarah Toscano

A differenza degli altri EP già presenti in classifica da parte dei ragazzi di Amici 23 (a comandare è quello di Sarah Toscano), quello di Holden uscirà tra pochi giorni. La data prevista è il 24 maggio e all’interno ha una chicca speciale, come già spoilerato: il duetto con Gaia Gozzi, ex vincitrice del talent show.

LEGGI ANCHE: Sarah conquista anche Carla Bruni! La cantante dedica un post all’allieva di Amici 23

Ma non solo, perché una volta uscito dal programma il cantante sarà seguito dalla stessa agente di Angelina Mango e Marco Mengoni. Ma torniamo al disco di Holden. Coloro che sono andati ad acquistarlo sui siti autorizzati a disposizione, hanno notato un dettaglio non indifferente. Sono presenti delle immagini che mostrano come si presenterà l’EP, dal titolo Joseph. Come ogni disco che si rispetti, non mancano i ringraziamenti. Ebbene uno non è sfuggito.

Tra un nome e un altro, si nota “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano”. Ed è proprio qui che in tanti si sono soffermati, oltre al pensiero rivolto alla famiglia. Holden ha deciso di includere nei ringraziamenti proprio l’allieva di Amici 23. Ora a meno che non sia un caso di omonimia, ma ci sentiamo di escluderlo, il cantante del talent show, ha rivolto un bel pensiero alla giovane allieva.

Ed è bastato questo per riaccendere la curiosità tra i fan, che pensano non solo a una bella e profonda amicizia, ma a qualcosa di ancora più profondo e intenso. Dalle indiscrezioni, alcune di essere lanciate da Deianira Marzano, si apprende che tra loro potrebbe esserci del tenero e ad avvalorare questa tesi è stata anche una battuta fatta da Holden durante una mini intervista nel daytime di Amici 23.

In ogni caso si tratta sicuramente di un gesto molto importante quello fatto da Holden di Amici 23 e si tratta pur sempre di una dedica da non sottovalutare. Chissà quale sarà stata la reazione di Sarah quando l’ha scoperto!