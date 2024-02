Scatta il bacio tra Paolo e Federico nella notte (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Bacio nella notte tra Federico Massaro e Paolo Masella nella Casa del Grande Fratello! Un simpatico siparietto che ha poi coinvolto anche altre due concorrenti nella Casa.

Il bacio tra Federico Massaro e Paolo Masella

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello si è tenuta una festa come di consueto. Dopo un momento di dolcezza che ha coinvolto Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, con la partecipazione di Perla Vatiero, anche Federico Massaro ha regalato un episodio carino.

Mentre chiacchieravano in veranda, infatti, sono stati coinvolti insieme nello scambio di un tenero bacio. Federico Massaro ha dichiarato di non avere alcun tipo di problema di fare questo gesto nei confronti del suo amico. Ma anche Paolo Masella ha dichiarato lo stesso. Da qui appunto il bacio a stampo tra i due. Nulla di eclatante chiaramente.

Anche Letizie Petris e Beatrice Luzzi si sono volute cimentare nella medesima scena, spiegando anche loro di non avere alcun tipo di problema di replicare la stessa scena fatta da Federico Massaro e Paolo Masella.

Ma ecco qui il simpatico siparietto con i due concorrenti del Grande Fratello che non è passato inosservato non solo alle telecamere ma anche ai fan del reality show che hanno commentato. Peraltro simpaticamente hanno già trovato anche un nomignolo per Federico Massaro e Paolo Masella. Si tratta infatti dei “paorico”, questa la scelta fatta dagli utenti di X e delle altre piattaforme per i due inquilini della Casa….

Vedremo dunque se questo momento avrà anche uno spazio nel corso della puntata, tra i momenti esilaranti della settimana!