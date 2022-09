Una rissa a Scherzi a parte

Anche quest’anno Scherzi a parte torna in onda su Canale 5 sempre sotto la conduzione di Enrico Papi. Dopo l’ottimo successo della precedente edizione, il pubblico potrà tornare a vedere le gag preparate per le povere vittime. Secondo quanto riporta anche il sito Blogtivvu, a rivelare alcune anticipazioni ci ha pensato TV Sorrisi e Canzoni. La data del debutto è domenica 18 settembre 2022 e Papi ha affermato: “Non sarò cattivo. Ma preparerò delle trappole, tenendo a mente il fatto che voglio fare divertire la gente a casa con scherzi un po’ da cartone animato“.

Tra le vittime degli scherzi troveremo, per esempio, Marcell Jacobs, Nicolas Vaporidis, Veronica Gentili, Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Roberto Giacobbo. Nella prima puntata, invece, ci saranno Iva Zanicchi, Aldo Montano e Federico Fashion Style. In quest’ultimo caso è stato detto: “Abbiamo reso inagibile il suo salone di Anzio, vicino Roma“. Sicuramente l’hair-stylist non ne sarà stato per nulla contento. Per quanto riguarda, poi, Montano, lo scherzo è stato ideato con la complicità di Manuel Bortuzzo per mettere alla prova la loro amicizia.

Ma le anticipazioni su Scherzi a parte non terminano qui. Sembra, infatti, che con una delle star nel mirino del programma sia scoppiata una rissa. Queste le parole di Enrico Papi:

Abbiamo avuto un po’ di imprevisti. Alcuni scherzi sono saltati o sono stati rimandati perché il personaggio non è arrivato, nonostante l’aiuto di un complice. C’è stata anche una rissa. E una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivano a controllarla neppure gli amici. Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto.

Non vediamo l’ora della messa in onda su Canale 5 per scoprire che cosa è successo nello specifico. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

