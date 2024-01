Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Maria De Filippi ha tentato di consolare Lucia dopo aver visto la sua reazione all’ultimo posto in classifica ad Amici 23

Maria De Filippi ha notato la tristezza di Lucia dopo essere arrivata ultima durante la gara di ballo. Ecco la reazione della conduttrice e il gesto verso l’allieva.

Il gesto di Maria De Filippi

Durante la nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi abbiamo potuto goderci la gara di ballo giudicata da Nancy Berti. Al primo posto è arrivato Dustin mentre al secondo Marisol, alla quale la professionista ha fatto i suoi complimenti per l’ottima performance e i suoi miglioramenti.

Anche per Nicholas ha usato parole positive affermando che ha del potenziale nonostante debba lavorare ancora molto. Alcune critiche sono arrivate per Simone, la cui performance è stata definita troppo scolastica. Ad arrivare all’ultimo posto, tuttavia, è stata Lucia.

La concorrente ha dato tutta e stessa nella coreografia sulle note del brano “Exes” ma non è servito a molto. Maria De Filippi ha notato la sua tristezza allo svelamento della classifica completa e cerca di tirarle su il morale:

“Sei rimasta malissimo, vero? Si vede dalla faccia, lo so che non dai la colpa al giudice. Sei molto critica con te stessa, perché? A volte bisogna essere meno duri con se stessi”.

Per tale ragione le ha fatto risentire la sua canzone preferita e poi l’ha fatta esibire un’altra volta. Maria De Filippi ha quindi accolto una richiesta di Lucia, ovvero quella di danzare sul brano che è legato al proprio tatuaggio. Alla fine ha ritrovato il sorriso e ha ringraziato la conduttrice per il suo supporto e anche Lorella Cuccarini si è commossa.

Un momento molto dolce che dimostra ancora una volta quanto la De Filippi abbia a cuore la felicità e l’umore dei giovanissimi ragazzi che prendono parte al talent anno dopo anno. In passato, infatti, è successo molto volte, come per esempio con Lil Jolie la prima volta che anche lei si è piazzata all’ultimo posto nella classifica di canto.