Lifting dei Glutei e del Seno con Auto-Protesi: La Nuova Frontiera della Chirurgia Estetica Naturale

Il lifting dei glutei con auto-protesi e il lifting del seno con auto-protesi sono due procedure chirurgiche innovative che permettono di rimodellare, sollevare e valorizzare aree fondamentali della silhouette femminile, senza l’utilizzo di dispositivi protesici “artiﬁciali”.

Queste tecniche avanzate puntano a risultati naturali, duraturi e armonici, sfruttando esclusivamente i tessuti propri del paziente.

Il lifting del gluteo con auto-protesi è particolarmente indicato per donne/uomini che presentino rilassamento cutaneo e perdita di tono nella regione glutea, spesso conseguenti a dimagrimenti importanti, invecchiamento o predisposizione genetico/costituzionale.

La tecnica prevede un’incisione ad “ala di gabbiano”, localizzata nella porzione superiore del gluteo, strategicamente posizionata per essere nascosta anche con l’uso di costumi o biancheria intima ridotta. Attraverso questa incisione si accede ai tessuti sottocutanei e si realizza un lembo dermo-adiposo che viene modellato e riposizionato in sede più alta e proiettata.

Questo lembo, che funge da vera e propria auto-protesi, viene ancorato in modo stabile, consentendo di ottenere un gluteo più tonico, sollevato e scolpito, ma senza l’uso di materiali esogeni. I vantaggi includono la totale biocompatibilità, una riduzione del rischio di complicanze e una forma e consistenza molto naturale e proporzionata. L’intervento, inoltre, consente anche di migliorare la qualità della pelle in eccesso, eliminando i tessuti rilassati e restituendo un proﬁlo più armonioso, teso e tonico alla regione glutea.

Il lifting del seno con auto-protesi, invece, è una tecnica rafﬁnata che permette di sollevare, rimodellare e ridare volume al seno senza l’uso di protesi artiﬁciali.

È indicata nelle pazienti con ptosi mammaria che desiderano un seno più tonico e proiettato, ma non vogliono corpi estranei nel proprio organismo. La procedura prevede il riposizionamento dei tessuti mammari con la creazione di una auto-protesi interna, realizzata mediante un lembo ghiandolare/adiposo che viene ruotato e stabilizzato nella parte superiore della mammella.

In questo modo si restituisce al “décolleté” pienezza e slancio, migliorando la proiezione del polo superiore mammario e riducendo il cedimento e la ptosi del tessuto.

Il tutto con un effetto assolutamente naturale e proporzionato. Le cicatrici sono studiate per essere il più possibile contenute e nascoste, seguendo la morfologia del seno e le esigenze estetiche della paziente. La guarigione dopo lifting di seno e glutei richiede 10-15 giorni di riposo, uso di guaine contenitive, niente sport per un mese. I risultati migliorano progressivamente, con cicatrici sempre più sottili e poco visibili. Queste due tecniche si basano su un approccio chirurgico moderno e conservativo, che valorizza le risorse anatomiche proprie della paziente, evitando l’introduzione di elementi artiﬁciali. Il risultato è una trasformazione elegante e rispettosa dell’identità corporea, che migliora la qualità della vita, la percezione di sé e la ﬁducia nel proprio corpo. L’accurata selezione del paziente, l’esperienza del chirurgo e una pianiﬁcazione personalizzata sono essenziali per ottenere risultati ottimali. Questi interventi rappresentano la nuova frontiera della chirurgia estetica naturale e responsabile.

