Achille Lauro cena a Marechiaro dopo il concerto a Napoli
A seguito del concerto a Piazza Mercato, Achille Lauro ha cenato a Marechiaro nel ristorante “Da Cicciotto”, ospite dell’amico Vincenzo Capuano con la promessa di tornare presto. L’artista sarà infatti a Napoli anche per la finale di X Factor in Piazza del Plebiscito.
Achille Lauro festeggia dopo il concerto
Achille Lauro, dopo il concerto a Piazza Mercato a Napoli organizzato da Now TV, è andato a cenare a Marechiaro, al ristorante “Da Cicciotto”, ospite dell’amico Vincenzo Capuano, titolare del locale, in foto con lui (a destra) e con il fratello Gianluca.
L’artista ha trascorso lì tutta la serata dopo l’esibizione, gustando la specialità della casa: i paccheri con lo scorfano.
Prima di andar via, ha promesso di tornare presto: Achille Lauro sarà infatti di nuovo a Napoli per la finale di X Factor, che si terrà in Piazza del Plebiscito.
A cura di Barbara Carere.