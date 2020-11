A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: Vacchi e la gravidanza

Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca hanno avuto un bambino: Barbara Fabbroni e la storia dell’imprenditore nella rubrica Scuola di Seduzione.

Blu Jerusalema è nata. È figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. La piccola ha già un curriculum d’eccezione, con un pacchetto niente male di post sui social, accumulato mentre ancora stava, calda e comoda, dentro al pancione di mamma Sharon.

Vi ricordate il video postato quando l’imprenditore e la modella venezuelana comunicavano al mondo il sesso dell’erede? Un aereo sorvolava villa Vacchi e all’improvviso colorava il cielo di rosa. È femmina. Il popolo dei social si scatenava in un susseguirsi di commenti e like. Insomma, famosa ancor prima di venire al mondo.

Da lì sono stati post, Storie Instagram una dopo l’altra a narrare il suo sviluppo mentre, mese dopo mese, la pancia della mamma cresceva e veniva mostrata con disinvoltura. Perché, come si conviene ai figli dei personaggi VIP-social, la gravidanza è raccontata via Instagram e non solo. Un pancione in bella vista esibito con scatti, balletti e siparietti insieme al personale di casa.

In questa bimba c’è qualcosa in più: il suo secondo nome significa “patrimonio di pace”, ma è il titolo della hit estiva del 2020 tanto ballata da mamma e papà.

Il balletto anche in sala parto

Poche ora prima del parto Vacchi e Sharon hanno condiviso un nuovo immancabile balletto anche dalla sala parto. I follower vanno tenuti caldi e in suspense, in attesa che arrivi la piccoletta. C’è solo da aspettare qualche giorno di normale degenza in clinica. Poi, col ritorno a casa, chissà che non inizino a ballare in tre!

Mai dire mai, per il sorprendente imprenditore bolognese che ha dato un colpo di coda alla sua vita da “normal manager”, per tuffarsi nella mondanità più sfrenata raggiungendo un numero di follower da capogiro in tutto il mondo.

La sua vita è una sorta di soap opera, dove tutto viaggia all’insegna del magico, del perfetto, del glamour, dell’eccesso. Anche se ormai da due anni sembra aver messo la testa a posto in fatto di donne. La bella Sharon ha rapito il suo cuore e realizzato il sogno di dargli una figlia. Cosa di meglio poteva esserci per festeggiare la vita?

Intenerisce la prima fotografia del papà Gianluca con la piccoletta tra le braccia, avvolta da una copertina bianca.

Il neo-papà, rigorosamente con la mascherina, ha per la prima volta il volto commosso, cosa assai rara per il suo personaggio a cinque stelle, tutto mondanità, vacanze e feste. È lecito pensare: anche lui ha un cuore tenero, non è solo muscoli, tatuaggi e champagne.

Le prime parole, comunicate al nutrito numero di seguaci sui social, sono ricche di emozione:

“Lei è qui con noi. Vogliamo annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio sta bene e la amiamo già più delle nostre vite”.

Baby girl già star dei social

La “piccola principessa” del Regno Vacchi è arrivata, adesso anche per lei si prospetta una faticosa impresa: soppiantare il Re Leone Ferragni, che in quanto a “seguaci e post” non è da meno dei genitori!

Chissà cosa accadrà, quando arriverà la baby girl che attualmente abita la pancia di mamma Chiara Ferragni. Le due baby influencer si daranno battaglia con al fianco la professionalità dei rispettivi genitori? I brand faranno a gara per raggiungere le baby girl che si posteranno in mille e più situazioni sfoggiando i look più glamour del momento? Basta aspettare e stare ben attenti ai movimenti dei post, delle Stories e dei siparietti social, per capire che cosa ne sarà di queste baby influencer.

Da Papà-champagne a Papà-pannolini?

Torniamo al neo-papà che da questo momento in poi scriverà un nuovo capitolo della sua vita. Siamo tutti curiosi di vedere se l’arrivo della piccoletta porterà cambiamenti nella sua vita e al posto di vacanze stellari, super muscoli, fiumi di champagne, metterà qualche tettarella, dei pannolini e biberon col latte, e magari al posto delle hit più gettonate, una hit parade delle ninne nanne più famose.

Chissà se non chiamerà direttamente Cristina d’Avena a cantare per la sua piccola? Si potranno magari aggiungere gli immancabili film della Disney, forse saranno messi direttamente in scena dal personale della villa, con tanto di maschere originali. Oppure Vacchi senior costruirà un vero Disneyland Bologna per rendere tutto più facile e accessibile? Diamo tempo al tempo, ogni curiosità sarà puntualmente svelata.

Blu Jerusalema di certo conquisterà il cuore del papà, impossessandosi di tutto il suo amore. Un figlio è per sempre, è un amore che parte dalle viscere, s’impossessa del cuore e conquista la mente.

Ci aspettiamo solo un altro tatuaggio a ricamare il corpo da sirenetto di Gianluca. Avrà già individuato lo spazio, il disegno o la frase che non mancherà di mostrare in qualche post Instagram con tanto di commento struggente. Siamo davvero curiosi di vedere che tipo di papà sarà.

È certo che, con un padre così, il divertimento è assicurato. Sarà un padre che dà regole ed è protettivo oppure l’amico di tante scorribande e serate divertenti?

Un dato è certo: i figli, che si voglia o no, cambiano radicalmente la vita. Non re- sta che augurare alla piccoletta una buo- na vita aspettando curiosi le sue prime foto ufficiali.

Novella 2000 © riproduzione riservata.