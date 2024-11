Nella programmazione di Canale 5 è prevista la seconda parte della prima stagione della serie Segreti di Famiglia: anticipazioni e trama completa del 14 novembre.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 14 novembre

Leggiamo insieme tutte le anticipazioni di Segreti di Famiglia, previste per il 14 novembre:

Ceylin scoperta la verità è accecata dalla rabbia e ha voglia di rivalsa contro tutte le persone che hanno mentito.

Su tutti Metin per aver incastrato suo padre, ma anche Ilgaz per aver taciuto la verità, così come Eren per aver difeso il fratello.

Nonostante le scuse di Metin e le parole di Ilgaz, Ceylin è furiosa. Eren prova a comprendere le ragioni delle loro azioni, ma con scarsissimi risultati.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

A che ora inizia Segreti di Famiglia e quando inizia? Secondo la programmazione di Canale 5 la serie turca dall’11 novembre torna in TV, ma stavolta al pomeriggio, dalle 14:10 al posto di Endless Love.

Come detto non si tratta ancora della seconda stagione, che vedremo molto più avanti.

Quando è prevista invece a prossima puntata? Domani è previsto un nuovo appuntamento che ci permetterà di scoprire quando finisce Segreti di Famiglia e com’è finito. Nelle prossime anticipazioni nuovi dettagli.

Il cast

Quali sono gli attori del cast di Segreti di Famiglia? Si passa da Kaan Urgancıoğlu, attore molto apprezzato per aver già interpretato in Endless Love il temuto Emir Kozcuoğlu. In Segreti di Famiglia (Yargı) invece interpreta il personaggio di Ilgaz Kaya.

Insieme a lui nella serie, tra gli altri membri del cast c’è anche Pınar Deniz, che veste i panni di Ceylin Erguvan Kaya.

Loro sono solo alcuni dei protagonisti dello show.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine se vi state chiedendo dove vederlo in TV e in streaming Segreti di Famiglia, la risposta è più facile di quanto pensate.

Le puntate vengono trasmesse, come detto, su Canale 5 agli orari indicati.

Se si preferisce invece lo streaming è possibile utilizzare Mediaset Infinity, con la programmazione in diretta o con tutti gli episodi da vedere o rivedere nella piattaforma.

A domani con tante nuove anticipazioni.