Su Canale 5 torna l’appuntamento con Segreti di Famiglia: le anticipazioni e la trama completa di oggi 13 novembre 2024 qui a seguire…

Anticipazioni Segreti di Famiglia 13 novembre

Eccoci subito con le anticipazioni di Segreti di Famiglia di mercoledì 13 novembre:

Engin viene spedito in isolamento, ma può comunicare con zia Seda, che svolge anche il ruolo di avvocato.

Il padre del ragazzo, Yekta, però sprona sua moglie a recarsi dalla sorella proponendole di prendere in eredità lo studio legale. Ma sarà una proposta che richiederà qualcosa in cambio: la sorella dovrà impegnarsi a bloccare Engin ed evitare di portare a termine la sua vendetta.

La trama completa di Segreti di Famiglia aggiunge ancora che Cinar vuole fuggire all’estero e si rivolge a Serdar per procurargli un passaporto falso che possa permettergli di scappare dal Paese.

Quando inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Quando inizia e quanti episodi sono in totale? Per il momento possiamo dire che dall’11 novembre, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 14:10 torna l’amata serie televisiva.

Ma in attesa della seconda stagione inedita, vedremo la seconda parte della prima stagione. Dunque sono ancora tanti gli episodi.

La prossima puntata la vedremo domani. Per sapere invece come è finito e quando finisce Segreti di Famiglia, dovrete continuare a seguirci con tutte le anticipazioni.

Il cast

Ora che sappiamo le anticipazioni, vi ricordiamo anche alcuni membri del cast della serie TV.

In particolare l’amatissimo Kaan Urgancıoğlu. Lui già è noto per aver prestato il suo volto in Endless Love al temuto Emir Kozcuoğlu. In Segreti di Famiglia (Yargı) invece è Ilgaz Kaya. Al suo fianco è presente anche Pınar Deniz, nella serie Ceylin Erguvan Kaya.

Tra gli altri attori citiamo Uğur Aslan, in Endless Love era Zehir, socio di Kemal Soydere (l’attore Burak Özçivit). Ma Segreti di Famiglia è il commissario Eren Duman.

Tra le altri attrici Zeyno Eracar (Fehime Soydere in Endless Love e Gül Erguvan in Segreti di Famiglia) ma anche Başak Gümülcinelioğlu (Deniz in DayDreamer – Le ali del sogno, Pırıl Baytekin Sezgin in Love Is in the Air e Neva Seçkin in Segreti di Famiglia).

Questo giusto un assaggio del cast.

Dove vederlo in TV e streaming

Una delle domande più richieste sul web è Segreti di Famiglia dove vederlo in TV e in streaming? Abbiamo una risposta a questo quesito.

Tutte le puntate della nota serie turca sono in onda su Canale 5 ai giorni e orari precisati. Oppure c’è la possibilità di usufruire dello streaming grazie alla piattaforma di Mediaset Infinity.

Con questo importante mezzo si possono vedere tutte le puntate in diretta o in un secondo momento.

Vi aspettiamo domani con altre nuove anticipazioni.