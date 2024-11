Le Lollipop raggiungono il primo posto in classifica in Asia grazie al remix del brano Batte Forte, uscito 22 anni fa

A 22 di anni di distanza dal rilascio del brano, il remix di Batte Forte delle Lollipop raggiunge il primo della classifica in Asia.

Inaspettato traguardo per le Lollipop

Era il 2001 quando grazie al programma televisivo Popstar si formavano le Lollipop. A far parte della band femminile c’erano ben 5 artiste: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Il gruppo nel giro di pochi mesi ebbe un enorme successo, in particolare grazie al singolo di debutto Down Down Down, che in una manciata di giorni vendette oltre 100.000 copie, conquistando il Disco di Platino. In seguito l’album Popstars risultò essere uno dei più venduti dell’anno e nel 2002 arrivò anche la partecipazione al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston la band presentò il singolo Batte Forte, che si classificò tuttavia al penultimo posto.

Dopo una serie di altri successi, nel 2005 arrivò lo scioglimento definitivo del gruppo. Col passare degli anni non sono naturalmente mancate le reunion, per la gioia dei fan, e solo di recente per le 5 artiste è arrivato un traguardo inaspettato che sta facendo discutere.

Proprio il remix del brano sanremese Batte Forte è infatti tornato virale al punto che le Lollipop si sono classificate al primo posto in Asia! Ebbene sì, il brano in Corea del Sud ha conquistato la numero 1 della classifica Deezer, riportando al successo la band femminile. Ma non solo. Anche in Cina e in altri paesi dell’Asia il video lyric di Batte Forte ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni, segno che anche dopo 22 anni la canzone è apprezzata e amata dal grande pubblico.

I fan nel mentre stanno già sognando una nuova reunion con tutte le 5 artiste e non è da escludere che prossimamente, dato anche questo inaspettato traguardo, le cantanti possano decidere di accontentare il pubblico.