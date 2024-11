Si conclude la prima settimana di messa in onda pomeridiana di Segreti di Famiglia. Ma prima scopriamo le anticipazioni del 15 novembre: ecco la trama completa.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 15 novembre

Qui di seguito le anticipazioni di Segreti di Famiglia del 15 novembre:

In lacrime e con il timore che suo padre possa essere arrestato, Defne riesce a toccare le corde emotive di Ceylin, alleviando così parte del dolore per la perdita di Inci e del padre Zafer, ma anche per il tradimento di Ilgaz.

Mert viene a scoprire che Cinar, sotto ricatto di Engin, sta cercando di procurarsi un passaporto falso per la fuga dal Paese. Mert però si assicura che Cinar non possa ottenere il documento, costringendolo così a fare i conti con le proprie azioni.

Ceylin e Ilgaz si dichiarano il loro amore. Ecco com’è finito l’episodio di Segreti di Famiglia.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Quali sono gli appuntamenti della settimana di Segreti di Famiglia? A che ora inizia e quando?

Come previsto dalla programmazione la serie turca, in onda dall’11 novembre, ha il suo slot al pomeriggio, a partire dalle 14:10.

Quale stagione vedremo in TV? Precisamente la seconda parte della prima stagione. Per vedere la seconda stagione di Segreti di Famiglia servirà ancora un po’ di tempo.

La prossima puntata della serie turca è prevista lunedì, sempre alle 14:10. Ancora non conosciamo le tempistiche per dirvi quando finisce Segreti di Famiglia.

Il cast

Per quanto riguarda il cast della serie, tra gli attori principali abbiamo Kaan Urgancıoğlu. Lui l’abbiamo visto anche in Endless Love interpretare Emir Kozcuoğlu.

Nella serie Segreti di Famiglia (Yargı) è il procuratore Ilgaz Kaya.

Tra gli altri attori dello show televisivo abbiamo Pınar Deniz, l’interprete di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dove vederlo? La serie televisiva si può guardare su Canale 5, come detto, alle 14:10 dal lunedì al venerdì.

Il mezzo streaming dove guardare la dizi turca è Mediaset Infinity, dove poter usufruire della diretta o delle puntate precedenti.

Vi aspettiamo per le prossime anticipazioni! Continuate a seguirci.