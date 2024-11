Vediamo nel dettaglio quella che è la trama completa e le anticipazioni del 28 novembre di Segreti di Famiglia.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 28 novembre

A distanza di una settimana, torna un nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia (QUI dove ci eravamo lasciati). Ecco le anticipazioni e la trama completa del 28 novembre, con l’appuntamento in seconda serata:

Yekta va in ospedale con Lacin e Seda e quando irrompe nella stanza del medico chiede notizie del figlio.

La dottoressa fa sapere che si tratta di intossicazione alimentare, ma lui non sembra esserne convinto. Per questo accusa Seda di aver giocato sporco per il semplice desiderio di vendetta.

Ilgaz nel mentre si reca da Pars con Ceylin. Lo convince a collaborare mostrandogli il biglietto che ha trovato nelle tasche di Engin, dove sono presenti tutti i nomi delle persone che sta ricattando.

Metin ed Eren vanno a controllare la cella di Engin con la scientifica con l’intento di raccogliere tutte le prove possibili. Così il prossimo passo è quello di attendere i risultati delle analisi forensi per poter compiere il prossimo passo.

In seguito Ceylin e Ilgaz vanno a cena insieme per la prima volta e analizzano il profilo del probabile avvelenatore della lista di Engin.

Ceylin però beve troppo e Ilgaz l’accompagna al suo studio, dove resta tutta la notte con lei.

Intanto pare che Engin stia nascondendo un terribile piano…

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

A che ora inizia Segreti di Famiglia e quando va in onda? A differenza delle passate settimane ci sono delle novità, come peraltro vi avevamo già comunicato.

La dizi turca infatti non avrà più l’appuntamento al pomeriggio, ma sarà trasmessa (per ora) solo in seconda serata su Canale 5. Nel corso di questa settimana l’appuntamento è previsto per l’appunto per giovedì 28 novembre al termine di Endless Love.

In Italia è attualmente in onda la seconda parte della prima stagione. Dunque ci vorrà ancora tanto tempo prima di sapere quando finisce Segreti di Famiglia e quando verrà trasmessa la seconda stagione.

Il cast

Nel cast di Segreti di Famiglia una schiera di attori molto noti e apprezzati dal pubblico non solo turco, ma anche del nostro Paese.

Su tutti la presenza dell’amatissimo Kaan Urgancıoğlu, che ricopre i panni del procuratore Ilgaz Kaya. L’attore è amatissimo dai telespettatori sebbene in Endless Love abbia interpretato la parte del cattivo, Emir Kozcuoğlu.

Anche Pınar Deniz è nel cast della serie turca e a lei spetta il compito di vestire i panni di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Streaming e TV sono ovviamente i mezzi a disposizione per poter seguire Segreti di Famiglia.

Conosciamo ovviamente Canale 5, ma come detto la serie si può guardare anche su Mediaset Infinity. Con entrambi i mezzi quindi è possibile guardare la puntata in diretta, oppure recuperarla in un altro momento.

Restate collegati per le prossime anticipazioni!