Selena Gomez canta in napoletano

Sono ormai anni che Selena Gomez è una delle artiste più amate e seguite al mondo. Solo lo scorso marzo la cantante ha rilasciato Revelación, il suo primo album interamente in lingua spagnola, che ha avuto un discreto successo. Nel mentre da lungo tempo Selena sta combattendo contro una terribile malattia, il lupus, che qualche anno fa l’ha costretta a un lungo ritiro dalla scene.

Ciò nonostante la Gomez non ha perso l’entusiasmo e la sua voglia di fare musica e di esibirsi per il suo pubblico è più forte che mai. In queste ore intanto sui social sta girando un divertente video della cantante, che in breve è già diventato iconico. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nel corso di un’ospitata in un programma americano, Selena Gomez ha stupito il mondo intero cantando in napoletano! L’ex act Disney infatti ha intonato un pezzo del famosissimo brano ‘O surdato ‘nnammurato, che come ben sappiamo è una delle canzoni più iconiche delle storia della musica partenopea e italiana. Ecco il video che sta facendo il giro del web e dei social:

SELENA CHE CANTA IN NAPOLETANO MI STO PISCIANDO SOTTO TOTALMENTE INNAMORATA pic.twitter.com/MDcVF2kc4f — anto (@cryingwsel_) November 4, 2021

Senza dubbio vedere Selena cantare in napoletano è stata una grande emozione per tutti i fan dell’artista. Nel mentre il pubblico della Gomez attende con ansia il momento in cui l’ex act Disney tornerà a esibirsi in giro per il mondo con un nuovo tour, nonostante a oggi non si sappia nulla di un eventuale ritorno live. Non è da escludere però che Selena stia lavorando a un nuovo progetto e che nei prossimi mesi possa tornare a stupire i suoi fan.

Novella 2000 © riproduzione riservata.