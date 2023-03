Selena Russo: incontro con Miss Golden Italia 2023

Vip Style

Redazione | 22 Marzo 2023

Una vita in passerella. Classe 1995, originaria di Domodossola, Selena Russo è una giovane e bellissima modella professionista. Una super Miss, che al momento detiene il primato di riconoscimenti ricevuti in Italia e all’estero. Oltre 20 quelli ottenuti in patria, e tre a livello internazionale. Ma anche programmi TV, ospitate alla Biennale di Venezia, e spot pubblicitari.

Determinata e sognatrice, ha lo spirito di una guerriera che non si arrende mai, che sa quanto vale e non ha paura di farsi valere, per questo riesce a illuminare anche le giornate più buie e a trasformare le sue cicatrici in bellezza.

“Il vero segreto del mio successo”, dice, “sono la coerenza e lo spirito di sacrificio. Sono un Cancro ascendente Sagittario”.

Infatti lei, il suo percorso lo ha costruito a suon di rinunce e dedizione, un passo alla volta, anche lontano dalla famiglia se necessario.

Continua Selena: “Sono da un lato una ragazza sensibile, dolce, attaccata ai valori della famiglia, e dall’altro sono molto tenace, competitiva, e punto sempre alla perfezione. Per quanto alla fine quest’ultima non si raggiunga mai, ma tenda solamente a un miglioramento”.

Due sono le sue passioni: l’arte e la moda. Spiega la talentuosa indossatrice: “La moda è la mia anima perché, a prescindere, sono fisicamente appariscente e mi piace essere apprezzata e ammirata. L’arte, invece, è molto soggettiva ma capace di dare diverse sensazioni. Spesso, quando mi soffermo a osservare un’opera d’arte mi capita di diventare tutt’uno con essa, e ciò mi provoca una forte emozione.

Nonostante ogni giorno porti con me il peso di tante responsabilità, mi vedrete sempre con un sorriso a illuminare il mio volto. Ma attenti a non tradire la mia fiducia! In quel caso si scatena una tempesta in cui è meglio non farsi coinvolgere”.

I titoli di Selena Russo

Veniamo ai titoli. Il più recente se lo è aggiudicato a Palma di Maiorca, al concorso Miss & Mister Golden España che si è tenuto dal 23 al 26 febbraio, e che era dedicato alla bellezza dei ragazzi spagnoli.

Selena ha sbaragliato la concorrenza, e da 21 a 14 e infine solo 4 sono state le miss ammesse alla finalissima. Non soddisfatta, la modella domese si è portata a casa più di un titolo: Miss Golden Italia 2023 – che le permetterà di accedere direttamente alla gara per l’assegnazione del titolo di Miss Golden Universe in Equador nel 2024 -, Miss Star Model Universe Italia 2023 – con finalissima a Guayaquil nel prossimo giugno per la conquista della fascia di Miss Star Model Universe -, Miss Mejor Pasarela 2023 e, infine, il riconoscimento più ambito e importante, quello di Miss Bellissima International 2023, con tanto di trofeo e corona, diventando quindi la prima classificata come modella internazionale.

Da sottolineare il fatto che, all’inizio dell’evento, il direttore generale del concorso equadoregno è persino intervenuto telefonicamente per complimentarsi con i partecipanti.

Di alta moda sono stati gli abiti che hanno sfilato in passerella. E tanta è stata l’eleganza di Selena che la stilista N. Shayly l’ha scelta per rappresentare le sue creazioni alla prossima Fashion Week di Cannes.

a cura di Mattia Pagliarulo